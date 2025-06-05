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В Госдуме оценили российский меморандум по Украине - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/memorandum--2021045668.html
В Госдуме оценили российский меморандум по Украине
В Госдуме оценили российский меморандум по Украине - РИА Новости, 05.06.2025
В Госдуме оценили российский меморандум по Украине
Российский меморандум по урегулированию военного конфликта на Украине является взвешенным и проработанным документом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:06:00+03:00
2025-06-05T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
луганская народная республика
госдума рф
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Российский меморандум по урегулированию военного конфликта на Украине является взвешенным и проработанным документом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. "Российский вариант меморандума – взвешенный и проработанный документ. Он является логичным продолжением последовательной и твердой позиции нашей страны по устранению первопричин конфликта и установлению долгосрочного мира с обеспечением реальных гарантий безопасности", - сказал Нестеренко агентству. В Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум по урегулированию. В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, в частности, оговаривается нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы, запрет на военную деятельность других государств на Украине, ее безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, снятие экономических санкций, введенных против России, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине. Также предложены два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html
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украина, россия, луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
В Госдуме оценили российский меморандум по Украине

Депутат Нестеренко назвал российский меморандум по Украине взвешенным документом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Российский меморандум по урегулированию военного конфликта на Украине является взвешенным и проработанным документом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
"Российский вариант меморандума – взвешенный и проработанный документ. Он является логичным продолжением последовательной и твердой позиции нашей страны по устранению первопричин конфликта и установлению долгосрочного мира с обеспечением реальных гарантий безопасности", - сказал Нестеренко агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
В Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум по урегулированию. В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, в частности, оговаривается нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы, запрет на военную деятельность других государств на Украине, ее безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, снятие экономических санкций, введенных против России, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине.
Также предложены два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Зеленский доигрался: Москва и Вашингтон объяснили Киеву, что его ждет
Вчера, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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