В Госдуме оценили российский меморандум по Украине
Депутат Нестеренко назвал российский меморандум по Украине взвешенным документом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Российский меморандум по урегулированию военного конфликта на Украине является взвешенным и проработанным документом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
"Российский вариант меморандума – взвешенный и проработанный документ. Он является логичным продолжением последовательной и твердой позиции нашей страны по устранению первопричин конфликта и установлению долгосрочного мира с обеспечением реальных гарантий безопасности", - сказал Нестеренко агентству.
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3 июня, 08:00
В Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум по урегулированию. В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, в частности, оговаривается нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы, запрет на военную деятельность других государств на Украине, ее безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, снятие экономических санкций, введенных против России, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине.
Также предложены два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран.