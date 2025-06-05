https://ria.ru/20250605/memorandum--2021045668.html

В Госдуме оценили российский меморандум по Украине

В Госдуме оценили российский меморандум по Украине - РИА Новости, 05.06.2025

В Госдуме оценили российский меморандум по Украине

Российский меморандум по урегулированию военного конфликта на Украине является взвешенным и проработанным документом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:06:00+03:00

2025-06-05T11:06:00+03:00

2025-06-05T11:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

луганская народная республика

госдума рф

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Российский меморандум по урегулированию военного конфликта на Украине является взвешенным и проработанным документом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. "Российский вариант меморандума – взвешенный и проработанный документ. Он является логичным продолжением последовательной и твердой позиции нашей страны по устранению первопричин конфликта и установлению долгосрочного мира с обеспечением реальных гарантий безопасности", - сказал Нестеренко агентству. В Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум по урегулированию. В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, в частности, оговаривается нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы, запрет на военную деятельность других государств на Украине, ее безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, снятие экономических санкций, введенных против России, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине. Также предложены два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

украина

россия

луганская народная республика

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украина, россия, луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире