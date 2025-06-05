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В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:24 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/melitopol-2020990488.html
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 05.06.2025
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина
Женщина получила осколочные ранения в результате атаки ВСУ в Мелитополе, угрозы для ее жизни нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:24:00+03:00
2025-06-05T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате атаки ВСУ в Мелитополе, угрозы для ее жизни нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В результате атаки противника пострадала женщина 1948 года рождения. Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе", - написал губернатор. Он отметил, что женщина доставлена в мелитопольскую областную больницу со множественными осколочными ранениями лица, ей оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет. "Прошу жителей проявить бдительность, не стоять возле окон, опасность повторных ударов сохраняется", - добавил Балицкий.
https://ria.ru/20250604/zhitel-2020793347.html
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мелитополь
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мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина

Балицкий: при атаке ВСУ в Мелитополе женщина получила осколочные ранения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате атаки ВСУ в Мелитополе, угрозы для ее жизни нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В результате атаки противника пострадала женщина 1948 года рождения. Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе", - написал губернатор.
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Он отметил, что женщина доставлена в мелитопольскую областную больницу со множественными осколочными ранениями лица, ей оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет.
"Прошу жителей проявить бдительность, не стоять возле окон, опасность повторных ударов сохраняется", - добавил Балицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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