https://ria.ru/20250605/melitopol-2020990488.html

В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина

В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 05.06.2025

В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина

Женщина получила осколочные ранения в результате атаки ВСУ в Мелитополе, угрозы для ее жизни нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T01:24:00+03:00

2025-06-05T01:24:00+03:00

2025-06-05T01:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате атаки ВСУ в Мелитополе, угрозы для ее жизни нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В результате атаки противника пострадала женщина 1948 года рождения. Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе", - написал губернатор. Он отметил, что женщина доставлена в мелитопольскую областную больницу со множественными осколочными ранениями лица, ей оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет. "Прошу жителей проявить бдительность, не стоять возле окон, опасность повторных ударов сохраняется", - добавил Балицкий.

https://ria.ru/20250604/zhitel-2020793347.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия