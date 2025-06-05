https://ria.ru/20250605/melitopol-2020990488.html
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 05.06.2025
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина
Женщина получила осколочные ранения в результате атаки ВСУ в Мелитополе, угрозы для ее жизни нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:24:00+03:00
2025-06-05T01:24:00+03:00
2025-06-05T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате атаки ВСУ в Мелитополе, угрозы для ее жизни нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В результате атаки противника пострадала женщина 1948 года рождения. Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе", - написал губернатор. Он отметил, что женщина доставлена в мелитопольскую областную больницу со множественными осколочными ранениями лица, ей оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет. "Прошу жителей проявить бдительность, не стоять возле окон, опасность повторных ударов сохраняется", - добавил Балицкий.
https://ria.ru/20250604/zhitel-2020793347.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина
Балицкий: при атаке ВСУ в Мелитополе женщина получила осколочные ранения