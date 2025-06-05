https://ria.ru/20250605/medvezhonok-2021085000.html

В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка

В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка - РИА Новости, 05.06.2025

В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка

Полицейские нашли в подвале частного дома в Самарской области медвежонка, которого местный житель подобрал на трассе, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:32:00+03:00

2025-06-05T13:32:00+03:00

2025-06-05T13:32:00+03:00

происшествия

самарская область

волжский район

республика башкортостан

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Полицейские нашли в подвале частного дома в Самарской области медвежонка, которого местный житель подобрал на трассе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Чего только не обнаруживают мои коллеги во время оперативно-розыскных мероприятий. Вот, к примеру, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области, находясь в одном из домовладений в Волжском районе Самарской области, обратили внимание на беспокойное поведение собаки хозяина дома, которая несколько раз подбегала к входной двери в подвальное помещение. По требованию оперативников мужчина открыл дверь, и к сотрудникам полиции выбежал маленький медвежонок", - написала Волк в своем Telegram-канале. Мужчина сообщил, что подобрал животное на трассе, когда возвращался из Башкортостана. Полицейские сообщили об этом случае сотрудникам природоохранной прокуратуры, которые забрали медвежонка. В дальнейшем его передадут в зоопарк.

https://ria.ru/20250529/medvezhonok-2019819349.html

самарская область

волжский район

республика башкортостан

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Кадры с медвежонком, найденным у жителя Самарской области Кадры с медвежонком, найденным у жителя Самарской области 2025-06-05T13:32 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, волжский район, республика башкортостан, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)