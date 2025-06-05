https://ria.ru/20250605/medvezhonok-2021085000.html
В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка
В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка - РИА Новости, 05.06.2025
В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка
Полицейские нашли в подвале частного дома в Самарской области медвежонка, которого местный житель подобрал на трассе, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:32:00+03:00
2025-06-05T13:32:00+03:00
2025-06-05T13:32:00+03:00
происшествия
самарская область
волжский район
республика башкортостан
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Полицейские нашли в подвале частного дома в Самарской области медвежонка, которого местный житель подобрал на трассе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Чего только не обнаруживают мои коллеги во время оперативно-розыскных мероприятий. Вот, к примеру, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области, находясь в одном из домовладений в Волжском районе Самарской области, обратили внимание на беспокойное поведение собаки хозяина дома, которая несколько раз подбегала к входной двери в подвальное помещение. По требованию оперативников мужчина открыл дверь, и к сотрудникам полиции выбежал маленький медвежонок", - написала Волк в своем Telegram-канале. Мужчина сообщил, что подобрал животное на трассе, когда возвращался из Башкортостана. Полицейские сообщили об этом случае сотрудникам природоохранной прокуратуры, которые забрали медвежонка. В дальнейшем его передадут в зоопарк.
https://ria.ru/20250529/medvezhonok-2019819349.html
самарская область
волжский район
республика башкортостан
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internet-group@rian.ru
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Кадры с медвежонком, найденным у жителя Самарской области
Кадры с медвежонком, найденным у жителя Самарской области
2025-06-05T13:32
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самарская область, волжский район, республика башкортостан, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самарская область, Волжский район, Республика Башкортостан, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка
Житель Самарской области подобрал на трассе медвежонка и спрятал его в подвале