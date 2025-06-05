Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/medvezhonok-2021085000.html
В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка
В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка - РИА Новости, 05.06.2025
В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка
Полицейские нашли в подвале частного дома в Самарской области медвежонка, которого местный житель подобрал на трассе, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:32:00+03:00
2025-06-05T13:32:00+03:00
происшествия
самарская область
волжский район
республика башкортостан
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021080616_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47fc13f31384deb2288f4aa1c597eb85.jpg
САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Полицейские нашли в подвале частного дома в Самарской области медвежонка, которого местный житель подобрал на трассе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Чего только не обнаруживают мои коллеги во время оперативно-розыскных мероприятий. Вот, к примеру, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области, находясь в одном из домовладений в Волжском районе Самарской области, обратили внимание на беспокойное поведение собаки хозяина дома, которая несколько раз подбегала к входной двери в подвальное помещение. По требованию оперативников мужчина открыл дверь, и к сотрудникам полиции выбежал маленький медвежонок", - написала Волк в своем Telegram-канале. Мужчина сообщил, что подобрал животное на трассе, когда возвращался из Башкортостана. Полицейские сообщили об этом случае сотрудникам природоохранной прокуратуры, которые забрали медвежонка. В дальнейшем его передадут в зоопарк.
https://ria.ru/20250529/medvezhonok-2019819349.html
самарская область
волжский район
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с медвежонком, найденным у жителя Самарской области
Кадры с медвежонком, найденным у жителя Самарской области
2025-06-05T13:32
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021080616_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5344e04c3f8174770b5528a65a701b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, волжский район, республика башкортостан, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Самарская область, Волжский район, Республика Башкортостан, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самарской области в подвале частного дома нашли медвежонка

Житель Самарской области подобрал на трассе медвежонка и спрятал его в подвале

Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Полицейские нашли в подвале частного дома в Самарской области медвежонка, которого местный житель подобрал на трассе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Чего только не обнаруживают мои коллеги во время оперативно-розыскных мероприятий. Вот, к примеру, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области, находясь в одном из домовладений в Волжском районе Самарской области, обратили внимание на беспокойное поведение собаки хозяина дома, которая несколько раз подбегала к входной двери в подвальное помещение. По требованию оперативников мужчина открыл дверь, и к сотрудникам полиции выбежал маленький медвежонок", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Мужчина сообщил, что подобрал животное на трассе, когда возвращался из Башкортостана. Полицейские сообщили об этом случае сотрудникам природоохранной прокуратуры, которые забрали медвежонка. В дальнейшем его передадут в зоопарк.
Медвежонок, упавший с дерева в Приангарье - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В Иркутской области поймали и отпустили в лес медвежонка, упавшего с дерева
29 мая, 17:06
 
ПроисшествияСамарская областьВолжский районРеспублика БашкортостанИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала