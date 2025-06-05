https://ria.ru/20250605/medvedev-2021127801.html

Медведев оценил речь латвийского депутата в защиту русского языка

Медведев оценил речь латвийского депутата в защиту русского языка - РИА Новости, 05.06.2025

Медведев оценил речь латвийского депутата в защиту русского языка

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Алексея Росликова, который на заседании парламента Латвии раскритиковал притеснение... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:28:00+03:00

2025-06-05T16:28:00+03:00

2025-06-05T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Алексея Росликова, который на заседании парламента Латвии раскритиковал притеснение русскоязычных в стране, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам"."Накануне Дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво всё объяснили махровым русофобам на родном, русском!", - написал Медведев в своем русскоязычном аккаунте в сети Х, сопроводив публикацию видеоотрывком выступления депутата.В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".В конце своего выступления Росликов по-русски сказал: "Русский язык - наш язык". После этого, как сообщалось, спикер парламента объявила голосование об удалении Росликова с заседания "за неэтичное поведение, использование русского языка на заседании сейма, проявление неуважения к сейму и депутатам", 63 депутата из 100 проголосовали "за".

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россия, в мире, латвия, дмитрий медведев