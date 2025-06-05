Рейтинг@Mail.ru
Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 05.06.2025 (обновлено: 00:41 06.06.2025)
https://ria.ru/20250605/mask-2021199501.html
Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий
Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий - РИА Новости, 06.06.2025
Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий завил в соцсети Х, что частная компания SpaceX... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T23:24:00+03:00
2025-06-06T00:41:00+03:00
spacex
илон маск
космос
в мире
сша
дональд трамп
конфликт трампа и маска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019312165_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5e9112edbb3b88cc6fbdfa04c384832.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий завил в соцсети Х, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon."В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon", - сообщил он.В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлён тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.
https://ria.ru/20250605/mask-2021199811.html
космос
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019312165_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_b1a3121f0f1699a61148fe635bf992e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
spacex, илон маск, космос, в мире, сша, дональд трамп, конфликт трампа и маска
SpaceX, Илон Маск, Космос, В мире, США, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска
Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий

Маск заявил, что SpaceX выведет из эксплуатации космический корабль Dragon

© Getty Images / Andrew HarnikИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий завил в соцсети Х, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.
"В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon", - сообщил он.
В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлён тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Маск поддержал идею импичмента Трампу
Вчера, 23:29
 
SpaceXИлон МаскКосмосВ миреСШАДональд ТрампКонфликт Трампа и Маска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала