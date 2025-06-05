https://ria.ru/20250605/mask-2021199501.html

Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий

Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий - РИА Новости, 06.06.2025

Маск ответил на заявление Трампа об отмене субсидий

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий завил в соцсети Х, что частная компания SpaceX... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-05T23:24:00+03:00

2025-06-05T23:24:00+03:00

2025-06-06T00:41:00+03:00

spacex

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий завил в соцсети Х, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon."В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon", - сообщил он.В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлён тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше.

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spacex, илон маск, космос, в мире, сша, дональд трамп, конфликт трампа и маска