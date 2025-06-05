https://ria.ru/20250605/mashina-2021044837.html
ВСУ атаковали машину в Новой Таволжанке Белгородской области
ВСУ атаковали машину в Новой Таволжанке Белгородской области - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ атаковали машину в Новой Таволжанке Белгородской области
Мужчина ранен после атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:00:00+03:00
2025-06-05T11:00:00+03:00
2025-06-05T11:03:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Мужчина ранен после атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что транспортное средство посечено осколками, также повреждено остекление в двух частных домах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали машину в Новой Таволжанке Белгородской области
Гладков: мужчина получил ранение при атаке ВСУ на машину в Белгородской области