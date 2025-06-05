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ВСУ атаковали машину в Новой Таволжанке Белгородской области

ВСУ атаковали машину в Новой Таволжанке Белгородской области - РИА Новости, 05.06.2025

ВСУ атаковали машину в Новой Таволжанке Белгородской области

Мужчина ранен после атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:00:00+03:00

2025-06-05T11:00:00+03:00

2025-06-05T11:03:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Мужчина ранен после атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что транспортное средство посечено осколками, также повреждено остекление в двух частных домах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков