https://ria.ru/20250605/manyak-2021135396.html

Маньяк два месяца держал крымчанку в рабстве после предложения выйти замуж

Маньяк два месяца держал крымчанку в рабстве после предложения выйти замуж - РИА Новости, 05.06.2025

Маньяк два месяца держал крымчанку в рабстве после предложения выйти замуж

Алена сидела на пустой остановке после тяжелого дня, когда к ней подошел незнакомец попросить сигарету. Час спустя он стоял на коленях с предложением выйти за... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:52:00+03:00

2025-06-05T18:52:00+03:00

2025-06-05T18:52:00+03:00

ялта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021167121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c49f58974b775a1fcafbb483188f2aba.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Алена сидела на пустой остановке после тяжелого дня, когда к ней подошел незнакомец попросить сигарету. Час спустя он стоял на коленях с предложением выйти за него замуж. Домой вернулась только через два месяца — "отекшая, безразличная, полуживая, будто из петли вытащили". Как обычная фраза "давай поженимся" стала началом секс-рабства?Одинокая душа на пустой остановкеАвгуст в Ялте, вечер после смены в душном магазине. 24-летняя Алена чувствовала себя на дне — недавний разрыв с парнем, съемная комнатушка на четверых, подружки замужем, а она все одна. Хотелось плакать, но так, чтобы никто не видел.Конечная остановка "десятки" у дома на Найденова стала убежищем. Под навесом есть лавки, столик для водителей маршруток, живописный вид на лощину. Место обжитое и вроде бы безопасное."Угостите сигареткой", — протянул руку темноволосый мужчина в шортах и майке. Представился Олегом, сказал, что ему двадцать шесть. Выглядел прилично, говорил по делу.Предложение как в киноРазговор завязался сам собой. Олег расспрашивал о семье, планах на будущее, жаловался на одиночество. Говорил, что родные умерли, очень хочет жену и детей. Алена поверила — слова точно попадали в ее мечты о нормальной семье.Незнакомец стал звать в гости, девушка отказывалась. Тогда он сделал то, что бывает только в фильмах — встал на колени прямо на остановке: "Полюбил с первого взгляда! Выходи за меня замуж!"Показался таким добрым, искренним. "Как будто затмение на меня нашло", — вспоминает Алена. Пошла за ним через автозаправку в лес. Сорок минут ходьбы до участка, огороженного трехметровой сеткой.Ловушка захлопнуласьКак только они зашли во двор, Олег с криком "вот и все!" запер ворота на ключ. Превратился в другого человека — будто демон вселился. Четыре собаки во дворе. Новоявленный "жених" начал орать, материться и бить животное палкой.Алену трясло от ужаса. Стоял жуткий трупный запах. Попросила открыть ворота — тот даже слушать не стал. Затолкал в железный гараж с бетонным полом, кроватью, застеленной тряпьем, и свечкой на тумбочке."Раздевайся, ложись!" — орал маньяк. Бросил испуганную девушку на кровать, ударил в живот за сопротивление. К утру стало понятно: он не собирается ее отпускать.Новые правила жизни"Это твой дом! Никуда больше идти не надо — ты теперь здесь живешь, и я твой муж. И ты меня любишь!" — заявил похититель. Все время принуждал говорить эти слова, за отказ жестоко наказывал.Бил по лицу, когда отказывалась целоваться или произносить "люблю". Издевался психологически: "Уходи, собирай вещи!" — а когда девушка бросалась к двери, дико хохотал: "Ты куда? Здесь твой дом!"Для устрашения на ее глазах растаптывал живых мышат, бил собак палками и трубами. Кошек, пробиравшихся на участок, со всей силы швырял о деревья. Девушка понимала: с психически больным человеком спорить бесполезно и опасно.Обманные звонки роднымНа второй день заставил звонить семье. Алена не хотела — сказать правду он не позволит, а если соврет, что все хорошо, то не будут искать. Но выбора не было. Повторяла за ним: "Живу с парнем. Пока не хочу домой".Старшая сестра Елена сразу поняла — дело нечисто, и обратилась в полицию. Люди в погонах делали все возможное, но найти девушку было непросто.Олег позже сам говорил с сестрой девушки, убеждал, что они живут вместе, планируют свадьбу и детей. Сказал, что находятся в Гаспре. Родственники обыскали весь поселок, расклеивали объявления, обращались к волонтерам.Жизнь в железном адуЕды было достаточно — просроченные салаты, жареная картошка, курятина из каких-то магазинов. Похититель отобрал ее украшения. Заставлял готовить среди ночи — разводить костер во дворе и варить макароны в кастрюле.В железном гараже днем — пекло от раскаленного солнцем металла, ночью — холод и конденсат, капающий со ржавого потолка. Электричества нет, по вечерам зажигали свечку. Мыться приходилось холодной водой из колодца.Олег днем собирал металлолом для продажи, каждую ночь выпивал по два-три пузырька настойки боярышника. Планировал оформить на пленницу кредит — нужны были деньги на дорогу в Киев, откуда он якобы родом.Угрозы и психологический террорПо ночам у маньяка начинались "завихрения", кричал: "Меня полиция ищет из-за тебя!" Потом становился кротким, обещал поехать к ее маме, плакал, что вскроет вены, если она убежит.Самые страшные угрозы касались родных: "Собак с собой возьмем, спустим — посмотришь, как они будут загрызать твоих родственников". Обещал привязать камень к ногам и сбросить в колодец: "Будешь гнить заживо. Кричи, ори — никто тебя не найдет".Рассказывал про умершую сожительницу Ирину — дал донашивать ее одежду. Говорил, что у них много общего: внешность, гороскоп, характер. Была ли Ирина на самом деле — Алена так и не поняла.Побег невозможенСбежать было нереально. Забор из сетки — три с половиной метра. На окнах гаража — стекло и сетка. Участок охраняли злые собаки. Перед уходом Олег спускал их с цепи.Девушка боялась: если разобьет стекло, но не сможет убежать, то он заметит и отомстит. К тому же похититель почти не оставлял ее одну, постоянно ходил по пятам.Молитва как спасениеДва месяца без связи с миром — без интернета, телевидения. Электричества в домике нет, по вечерам только свечка. Оставалась одна молитва.Алена нашла в гараже Библию, читала ее, когда похититель уходил. Однажды решила покончить с собой — набрала полную горсть таблеток из его запасов медикаментов. Вдруг ярко вспыхнул прогоревший огарок свечи. Рука дрогнула, пилюли рассыпались.Неожиданное освобождениеСередина октября 2018 года. Олег ушел в город за едой, как обычно. Собаки залаяли не так, как при его возвращении. С ним пришли двое мужчин в штатском: "Одевайтесь!"Алена подумала, что ее ведут убивать — он не раз обещал убить и закопать в лесу. Но прислушалась к разговору и поняла: двое в штатском — полицейские!Возвращение к жизниДома Алена час просидела в душе. Потом пошла в салон красоты — подстриглась, перекрасила волосы."Вначале узнать не могли — не наша Алена: отекшая, безразличная, полуживая, будто из петли вытащили, — вспоминает сестра Светлана. — Дня через два начала в себя приходить. Но о том, что было эти два месяца, не любит рассказывать".

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ялта