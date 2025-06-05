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ВС Мали заявили о поддержке террористических группировок внешними силами

ВС Мали заявили о поддержке террористических группировок внешними силами - РИА Новости, 05.06.2025

ВС Мали заявили о поддержке террористических группировок внешними силами

Генштаб ВС Мали после публикаций об участии Киева в атаках в стране заявил о причастности внешних сил к поддержке террористических группировок. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:20:00+03:00

2025-06-05T16:20:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генштаб ВС Мали после публикаций об участии Киева в атаках в стране заявил о причастности внешних сил к поддержке террористических группировок. Ранее издание Faso и портал Bamada со ссылкой на расследование малийских военных сообщило, что ГУР МО Украины причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали, которые атаковали позиции ВС страны, при этом некоторые атаки осуществлялись непосредственно украинскими боевиками. "Последние недели были отмечены всплеском... нападений на населенные пункты... и военные базы Мали... Эти акты были совершены коалицией вооруженных террористических группировок..., которые пользуются внутренней и внешней поддержкой, в частности в операционном, логистическом, финансовом и информационном планах", - говорится в заявлении генштаба ВС Мали, которое было опубликовано в соцсети X. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.

https://ria.ru/20250403/ukrainua-2009105225.html

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