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ВС Мали заявили о поддержке террористических группировок внешними силами - РИА Новости, 05.06.2025
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16:20 05.06.2025 (обновлено: 16:30 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/mali-2021126206.html
ВС Мали заявили о поддержке террористических группировок внешними силами
ВС Мали заявили о поддержке террористических группировок внешними силами - РИА Новости, 05.06.2025
ВС Мали заявили о поддержке террористических группировок внешними силами
Генштаб ВС Мали после публикаций об участии Киева в атаках в стране заявил о причастности внешних сил к поддержке террористических группировок. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генштаб ВС Мали после публикаций об участии Киева в атаках в стране заявил о причастности внешних сил к поддержке террористических группировок. Ранее издание Faso и портал Bamada со ссылкой на расследование малийских военных сообщило, что ГУР МО Украины причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали, которые атаковали позиции ВС страны, при этом некоторые атаки осуществлялись непосредственно украинскими боевиками. "Последние недели были отмечены всплеском... нападений на населенные пункты... и военные базы Мали... Эти акты были совершены коалицией вооруженных террористических группировок..., которые пользуются внутренней и внешней поддержкой, в частности в операционном, логистическом, финансовом и информационном планах", - говорится в заявлении генштаба ВС Мали, которое было опубликовано в соцсети X. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
https://ria.ru/20250403/ukrainua-2009105225.html
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019499810.html
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в мире, мали, украина
В мире, Мали, Украина
ВС Мали заявили о поддержке террористических группировок внешними силами

ВС Мали после данных о причастности Киева заявили о внешней поддержке боевиков

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМалийские военные
Малийские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Малийские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генштаб ВС Мали после публикаций об участии Киева в атаках в стране заявил о причастности внешних сил к поддержке террористических группировок.
Ранее издание Faso и портал Bamada со ссылкой на расследование малийских военных сообщило, что ГУР МО Украины причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали, которые атаковали позиции ВС страны, при этом некоторые атаки осуществлялись непосредственно украинскими боевиками.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством
3 апреля, 14:03
"Последние недели были отмечены всплеском... нападений на населенные пункты... и военные базы Мали... Эти акты были совершены коалицией вооруженных террористических группировок..., которые пользуются внутренней и внешней поддержкой, в частности в операционном, логистическом, финансовом и информационном планах", - говорится в заявлении генштаба ВС Мали, которое было опубликовано в соцсети X.
Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной.
Прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова.
Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".
В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки
28 мая, 10:32
 
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