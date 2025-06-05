Рейтинг@Mail.ru
ЦИК представил логотип единого дня голосования в 2025 году - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:45 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/logotip-2021158690.html
ЦИК представил логотип единого дня голосования в 2025 году
ЦИК представил логотип единого дня голосования в 2025 году - РИА Новости, 05.06.2025
ЦИК представил логотип единого дня голосования в 2025 году
ЦИК России представил логотип Единого дня голосования-2025, который посвящен не только выборам, но и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:45:00+03:00
2025-06-05T17:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
россия
республика коми
ростовская область
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_0:225:3098:1968_1920x0_80_0_0_feafcbf0d3548e6258245cda088f78da.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦИК России представил логотип Единого дня голосования-2025, который посвящен не только выборам, но и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в организации. В единый день голосования, который пройдет 14 сентября 2025 года, запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. "Мы представляем логотип единого дня голосования 2025. Он посвящен не только выборам, но и основной теме этого года: 80-летию Победы", - говорится в сообщении в официальном Тelegram-канале ЦИК РФ. В ЦИК также обратили внимание на то, что в пяти регионах назначены выборы. Выборы высших должностных лиц пройдут в Республике Коми и Ростовской области, а выборы в законодательное собрание - в Республике Коми, Белгородской, Новосибирской и Челябинской областях. "Все об этих и других избирательных кампаниям по выборам, назначенным на 14 сентября 2025 года, можно узнать у нас на сайте", - уточнили в ЦИК России.
https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html
россия
республика коми
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_72bf779b390dc680c439e96894845174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, республика коми, ростовская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика, Россия, Республика Коми, Ростовская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ЦИК представил логотип единого дня голосования в 2025 году

ЦИК представил логотип единого дня голосования, посвященный 80-летию Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦИК России представил логотип Единого дня голосования-2025, который посвящен не только выборам, но и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в организации.
В единый день голосования, который пройдет 14 сентября 2025 года, запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
© ЦИК России/TelegramЛоготип Единого дня голосования-2025
Логотип Единого дня голосования-2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© ЦИК России/Telegram
Логотип Единого дня голосования-2025
"Мы представляем логотип единого дня голосования 2025. Он посвящен не только выборам, но и основной теме этого года: 80-летию Победы", - говорится в сообщении в официальном Тelegram-канале ЦИК РФ.
В ЦИК также обратили внимание на то, что в пяти регионах назначены выборы. Выборы высших должностных лиц пройдут в Республике Коми и Ростовской области, а выборы в законодательное собрание - в Республике Коми, Белгородской, Новосибирской и Челябинской областях.
"Все об этих и других избирательных кампаниям по выборам, назначенным на 14 сентября 2025 года, можно узнать у нас на сайте", - уточнили в ЦИК России.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму
22 мая, 05:55
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПолитикаРоссияРеспублика КомиРостовская область80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала