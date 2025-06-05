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ЦИК представил логотип единого дня голосования в 2025 году

ЦИК представил логотип единого дня голосования в 2025 году - РИА Новости, 05.06.2025

ЦИК представил логотип единого дня голосования в 2025 году

ЦИК России представил логотип Единого дня голосования-2025, который посвящен не только выборам, но и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:45:00+03:00

2025-06-05T17:45:00+03:00

2025-06-05T17:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

политика

россия

республика коми

ростовская область

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦИК России представил логотип Единого дня голосования-2025, который посвящен не только выборам, но и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в организации. В единый день голосования, который пройдет 14 сентября 2025 года, запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. "Мы представляем логотип единого дня голосования 2025. Он посвящен не только выборам, но и основной теме этого года: 80-летию Победы", - говорится в сообщении в официальном Тelegram-канале ЦИК РФ. В ЦИК также обратили внимание на то, что в пяти регионах назначены выборы. Выборы высших должностных лиц пройдут в Республике Коми и Ростовской области, а выборы в законодательное собрание - в Республике Коми, Белгородской, Новосибирской и Челябинской областях. "Все об этих и других избирательных кампаниям по выборам, назначенным на 14 сентября 2025 года, можно узнать у нас на сайте", - уточнили в ЦИК России.

https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html

россия

республика коми

ростовская область

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политика, россия, республика коми, ростовская область, 80-летие победы в великой отечественной войне