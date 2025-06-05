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Ливан обвинил Израиль в нарушении мирной инициативы США - РИА Новости, 05.06.2025
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23:53 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/livan-2021202981.html
Ливан обвинил Израиль в нарушении мирной инициативы США
Ливан обвинил Израиль в нарушении мирной инициативы США - РИА Новости, 05.06.2025
Ливан обвинил Израиль в нарушении мирной инициативы США
Израиль, атакуя пригород Бейрута, пренебрегает мирной инициативой США, говорится в заявлении пресс-службы президента Ливана Джозефа Ауна. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:53:00+03:00
2025-06-05T23:53:00+03:00
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БЕЙРУТ, 5 июн - РИА Новости. Израиль, атакуя пригород Бейрута, пренебрегает мирной инициативой США, говорится в заявлении пресс-службы президента Ливана Джозефа Ауна. "Эти варварские удары — послание, которое их организаторы адресуют в первую очередь Соединенным Штатам, их политике и инициативам. Адресовано оно через бейрутский "почтовый ящик", кровью его мирных жителей. Ливан никогда не смирится с подобным посланием", - написано в коммюнике. Как передает корреспондент РИА Новости, по южному пригороду Бейрута было нанесено семь ударов боевой авиации и не менее десяти пусков ракет с беспилотников. Под ударом оказалось не менее трех районов южного пригорода ливанской столицы. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи в одном из своих последних заявлений подчеркнул, что ежедневные израильские обстрелы и вторжения в воздушное пространство и территориальные воды страны представляют собой прямое нарушение суверенитета Ливана и международного права. Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль с целью полного вывода войск с ливанской территории и прекращения всех агрессивных действий. Командующий Временными силами ООН в южном Ливане (UNIFIL) генерал Аролдо Лазаро в свою очередь отметил, что любые задержки в выводе израильских войск подрывают усилия по установлению устойчивого мира и стабильности в регионе. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.
https://ria.ru/20250605/izrail-2021194108.html
https://ria.ru/20250605/izrail-2021192534.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, джозеф аун, оон, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Джозеф Аун, ООН, Хезболла
Ливан обвинил Израиль в нарушении мирной инициативы США

Власти Ливана: Израиль, атакуя Бейрут, пренебрегает мирной инициативой США

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 июн - РИА Новости. Израиль, атакуя пригород Бейрута, пренебрегает мирной инициативой США, говорится в заявлении пресс-службы президента Ливана Джозефа Ауна.
"Эти варварские удары — послание, которое их организаторы адресуют в первую очередь Соединенным Штатам, их политике и инициативам. Адресовано оно через бейрутский "почтовый ящик", кровью его мирных жителей. Ливан никогда не смирится с подобным посланием", - написано в коммюнике.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Израиль ударил по пригороду Бейрута
Вчера, 22:15
Как передает корреспондент РИА Новости, по южному пригороду Бейрута было нанесено семь ударов боевой авиации и не менее десяти пусков ракет с беспилотников. Под ударом оказалось не менее трех районов южного пригорода ливанской столицы.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи в одном из своих последних заявлений подчеркнул, что ежедневные израильские обстрелы и вторжения в воздушное пространство и территориальные воды страны представляют собой прямое нарушение суверенитета Ливана и международного права. Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль с целью полного вывода войск с ливанской территории и прекращения всех агрессивных действий. Командующий Временными силами ООН в южном Ливане (UNIFIL) генерал Аролдо Лазаро в свою очередь отметил, что любые задержки в выводе израильских войск подрывают усилия по установлению устойчивого мира и стабильности в регионе.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Израиль заявил о подготовке к удару по цехам "Хезболлы" в Ливане
Вчера, 21:46
 
В миреЛиванИзраильБейрутДжозеф АунООНХезболла
 
 
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