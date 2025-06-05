https://ria.ru/20250605/leto-2020996700.html

Названы самые популярные у россиян летние блюда

Названы самые популярные у россиян летние блюда - РИА Новости, 05.06.2025

Названы самые популярные у россиян летние блюда

Мужчины в России чаще женщин предпочитают окрошку, свекольник популярнее у прекрасного пола, а вот шашлыки любят все одинаково, выяснили для РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T03:26:00+03:00

2025-06-05T03:26:00+03:00

2025-06-05T10:55:00+03:00

общество

россия

superjob

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мужчины в России чаще женщин предпочитают окрошку, свекольник популярнее у прекрасного пола, а вот шашлыки любят все одинаково, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Самым популярным летним блюдом у россиян оказалась окрошка. Об этом рассказали четыре из десяти опрошенных. На втором месте — шашлык (36%). Свекольник выбрали только четыре процента. Еще 19% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое", — сказано в исследовании, для которого опросили 1600 респондентов. По сравнению с 2023 годом летние кулинарные пристрастия россиян практически не изменились, отмечают аналитики. "Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины — 37 и 36% голосов соответственно. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола (42% против 38% среди женщин). А вот свекольник россиянки выбирали чаще мужчин (восемь процентов против одного)", — также выяснилось в ходе исследования. Респонденты в возрасте 35-45 лет чаще выбирают окрошку (46%), тогда как любители шашлыков — это в основном молодежь до 35 лет (56%). С ростом уровня доходов растет любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается, отметили аналитики.

https://ria.ru/20240909/khobbi-1971505435.html

https://ria.ru/20250518/vyberuru-2017651452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, superjob