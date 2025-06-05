На Кубани вынесли приговор мужчине, который заживо сжег сожительницу
Жителя Кубани Неярохина, сжегшего заживо сожительницу, приговорили к 17 годам
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Житель Выселковского района Краснодарского края Виталий Неярохин приговорен к 17 годам колонии за сожжение своей сожительницы, сообщает объединенная пресс-служба судов края.
"Житель Выселковского района признан виновным в убийстве сожительницы с особой жестокостью… Суд с учетом всех обстоятельств назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 23 апреля 2024 года фигурант вместе со своей сожительницей находились в районе станицы Ирклиевской, где распивали алкоголь. В гостях у них находились знакомые. В какой-то момент Неярохин, приревновав сожительницу, облил ее бензином и угрожал поджечь. Его остановили гости, однако, когда все уснули, фигурант всё-таки бросил зажженную спичку в спящую на облитом бензином диване женщину, затем вынес горящую потерпевшую из охваченной огнем постройки во двор, где потушил ее, сообщает ведомство.
Уточняется, что через несколько часов его сожительница скончалась в машине скорой помощи. В ходе судебного заседания мужчина заявил, что всему виной ревность и алкоголь. Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "д" и "е" части 2 статьи 105 УК РФ.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба.