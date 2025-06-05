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На Кубани вынесли приговор мужчине, который заживо сжег сожительницу - РИА Новости, 05.06.2025
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21:28 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/kuban-2021191391.html
На Кубани вынесли приговор мужчине, который заживо сжег сожительницу
На Кубани вынесли приговор мужчине, который заживо сжег сожительницу - РИА Новости, 05.06.2025
На Кубани вынесли приговор мужчине, который заживо сжег сожительницу
Житель Выселковского района Краснодарского края Виталий Неярохин приговорен к 17 годам колонии за сожжение своей сожительницы, сообщает объединенная... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:28:00+03:00
2025-06-05T21:28:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
выселковский район
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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Житель Выселковского района Краснодарского края Виталий Неярохин приговорен к 17 годам колонии за сожжение своей сожительницы, сообщает объединенная пресс-служба судов края. "Житель Выселковского района признан виновным в убийстве сожительницы с особой жестокостью… Суд с учетом всех обстоятельств назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении. По данным следствия, 23 апреля 2024 года фигурант вместе со своей сожительницей находились в районе станицы Ирклиевской, где распивали алкоголь. В гостях у них находились знакомые. В какой-то момент Неярохин, приревновав сожительницу, облил ее бензином и угрожал поджечь. Его остановили гости, однако, когда все уснули, фигурант всё-таки бросил зажженную спичку в спящую на облитом бензином диване женщину, затем вынес горящую потерпевшую из охваченной огнем постройки во двор, где потушил ее, сообщает ведомство. Уточняется, что через несколько часов его сожительница скончалась в машине скорой помощи. В ходе судебного заседания мужчина заявил, что всему виной ревность и алкоголь. Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "д" и "е" части 2 статьи 105 УК РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20250605/ubiystvo-2021043392.html
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происшествия, краснодарский край, россия, выселковский район
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Выселковский район
На Кубани вынесли приговор мужчине, который заживо сжег сожительницу

Жителя Кубани Неярохина, сжегшего заживо сожительницу, приговорили к 17 годам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Житель Выселковского района Краснодарского края Виталий Неярохин приговорен к 17 годам колонии за сожжение своей сожительницы, сообщает объединенная пресс-служба судов края.
"Житель Выселковского района признан виновным в убийстве сожительницы с особой жестокостью… Суд с учетом всех обстоятельств назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 23 апреля 2024 года фигурант вместе со своей сожительницей находились в районе станицы Ирклиевской, где распивали алкоголь. В гостях у них находились знакомые. В какой-то момент Неярохин, приревновав сожительницу, облил ее бензином и угрожал поджечь. Его остановили гости, однако, когда все уснули, фигурант всё-таки бросил зажженную спичку в спящую на облитом бензином диване женщину, затем вынес горящую потерпевшую из охваченной огнем постройки во двор, где потушил ее, сообщает ведомство.
Уточняется, что через несколько часов его сожительница скончалась в машине скорой помощи. В ходе судебного заседания мужчина заявил, что всему виной ревность и алкоголь. Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "д" и "е" части 2 статьи 105 УК РФ.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба.
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