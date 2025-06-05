https://ria.ru/20250605/kreml-2021071569.html
Киев принял решение о терактах на политическом уровне, заявил Песков
Киев принял решение о терактах на политическом уровне, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2025
Киев принял решение о терактах на политическом уровне, заявил Песков
Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:51:00+03:00
2025-06-05T12:51:00+03:00
2025-06-05T13:01:00+03:00
происшествия
брянская область
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дмитрий песков
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
обрушение железнодорожного моста в курской области
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь, безусловно, без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно. Это очевидно. Вряд ли здесь что-то может вызывать сомнения", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, на каком уровне было принято решение Украиной об атаках в Курской и Брянской областях. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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Песков: принятие решений о терактах невозможно без высшего политического уровня Украины
Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины, заявил Песков.
2025-06-05T12:51
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происшествия, брянская область, украина, россия, дмитрий песков, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Брянская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
Киев принял решение о терактах на политическом уровне, заявил Песков
Песков: Киев принял решение о терактах на высшем политическом уровне