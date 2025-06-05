https://ria.ru/20250605/kreml-2021071569.html

Киев принял решение о терактах на политическом уровне, заявил Песков

Киев принял решение о терактах на политическом уровне, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2025

Киев принял решение о терактах на политическом уровне, заявил Песков

Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:51:00+03:00

2025-06-05T12:51:00+03:00

2025-06-05T13:01:00+03:00

происшествия

брянская область

украина

россия

дмитрий песков

александр богомаз

обрушение моста на поезд в брянской области

обрушение железнодорожного моста в курской области

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь, безусловно, без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно. Это очевидно. Вряд ли здесь что-то может вызывать сомнения", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, на каком уровне было принято решение Украиной об атаках в Курской и Брянской областях. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250605/terakt-2021017340.html

брянская область

украина

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Песков: принятие решений о терактах невозможно без высшего политического уровня Украины Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины, заявил Песков. 2025-06-05T12:51 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, брянская область, украина, россия, дмитрий песков, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области