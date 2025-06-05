https://ria.ru/20250605/kreml-2021070259.html

В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам

В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам - РИА Новости, 05.06.2025

В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам

Ответ на удары ВСУ по российским аэродромам будет таким, как решат военные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:48:00+03:00

2025-06-05T12:48:00+03:00

2025-06-05T13:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дональд трамп

киев

москва

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ответ на удары ВСУ по российским аэродромам будет таким, как решат военные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные", — сказал представитель Кремля.Другие заявления Пескова:Путин и Трамп провели телефонный разговор накануне вечером, он продлился больше часа. Главы государств в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.

https://ria.ru/20250604/razgovor-2020966702.html

россия

киев

москва

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россия, владимир путин, дональд трамп, киев, москва, вооруженные силы украины, дмитрий песков