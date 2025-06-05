https://ria.ru/20250605/kreml-2021070259.html
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам
Ответ на удары ВСУ по российским аэродромам будет таким, как решат военные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:48:00+03:00
2025-06-05T12:48:00+03:00
2025-06-05T13:12:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ответ на удары ВСУ по российским аэродромам будет таким, как решат военные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные", — сказал представитель Кремля.Другие заявления Пескова:Путин и Трамп провели телефонный разговор накануне вечером, он продлился больше часа. Главы государств в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.
https://ria.ru/20250604/razgovor-2020966702.html
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Песков: взрыв поезда в Брянской области – это терроризм на государственном уровне
Песков еще раз акцентировал внимание на тезисах Путина, касающихся теракта в Брянской области: "это важное заявление президента". Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что именно киевским режимом был дан приказ о взрыве поезда – это терроризм на государственном уровне.
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Песков: принятие решений о терактах невозможно без высшего политического уровня Украины
Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины, заявил Песков.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Киев, Москва, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков