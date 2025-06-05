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В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 05.06.2025 (обновлено: 13:12 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/kreml-2021070259.html
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам
Ответ на удары ВСУ по российским аэродромам будет таким, как решат военные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:48:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дональд трамп
киев
москва
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ответ на удары ВСУ по российским аэродромам будет таким, как решат военные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные", — сказал представитель Кремля.Другие заявления Пескова:Путин и Трамп провели телефонный разговор накануне вечером, он продлился больше часа. Главы государств в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.
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Песков: взрыв поезда в Брянской области – это терроризм на государственном уровне
Песков еще раз акцентировал внимание на тезисах Путина, касающихся теракта в Брянской области: "это важное заявление президента". Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что именно киевским режимом был дан приказ о взрыве поезда – это терроризм на государственном уровне.
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Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины, заявил Песков.
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россия, владимир путин, дональд трамп, киев, москва, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Киев, Москва, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков

В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ответ на удары ВСУ по российским аэродромам будет таким, как решат военные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные", — сказал представитель Кремля.
Другие заявления Пескова:
  • Москва предпочла бы на международном уровне услышать жесткое осуждение терактов киевского режима;
  • решение об атаках в Курской и Брянской областях невозможно было принять не на высшем политическом уровне;
  • Россия учтет, что киевский режим приобрел признаки террористического;
  • украинские власти отдали приказ о взрыве поезда в Брянской области, это терроризм на государственном уровне;
  • несмотря на это, президент поддерживает точку зрения, что контакты с Киевом нужно продолжать;
  • Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на удары ВСУ по аэродромам;
  • беседа лидеров была конструктивной и нужной, они обсудили важные вопросы;
  • cанкционная тематика не затрагивалась;
  • политики понимают, что встреча нужна, но она должна быть правильно подготовлена, пока договоренностей нет.
Путин и Трамп провели телефонный разговор накануне вечером, он продлился больше часа. Главы государств в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы.
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДональд ТрампКиевМоскваВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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