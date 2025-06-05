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Косачев назвал принятие в Словакии резолюции по России важным решением
Косачев назвал принятие в Словакии резолюции по России важным решением - РИА Новости, 05.06.2025
Косачев назвал принятие в Словакии резолюции по России важным решением
Решение парламента Словакии, высказавшегося против продолжения антироссийских санкций, - прецедент, который может иметь далеко идущие последствия, считает... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:50:00+03:00
2025-06-05T15:50:00+03:00
2025-06-05T18:08:00+03:00
константин косачев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Решение парламента Словакии, высказавшегося против продолжения антироссийских санкций, - прецедент, который может иметь далеко идущие последствия, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Депутаты парламента Словакии поддержали предложенную партией SNS (Словацкая национальная партия) резолюцию, которая отвергает санкционную политику против России, члены словацкого правительства не должны поддерживать введение новых ограничений в отношении РФ. "Очень важное решение, поскольку принято парламентом в государстве с парламентской формой правления и убедительным большинством депутатов", - сказал Косачев РИА Новости. Он полагает, что в соответствии с документом, правительство будет обязано следовать этому решению, в том числе при голосованиях в структурах Евросоюза. "Это, разумеется, прецедент, который может иметь далеко идущие последствия", - сказал Косачев.
https://ria.ru/20250509/slovakiya-2016136233.html
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константин косачев, санкции в отношении россии, россия, здоровье - общество, словакия, в мире
Константин Косачев, Санкции в отношении России, Россия, Здоровье - Общество, Словакия, В мире
Косачев назвал принятие в Словакии резолюции по России важным решением
Косачев: решение парламента Словакии по РФ может иметь далеко идущие последствия