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Косачев назвал принятие в Словакии резолюции по России важным решением - РИА Новости, 05.06.2025
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15:50 05.06.2025 (обновлено: 18:08 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/kosachev-2021120315.html
Косачев назвал принятие в Словакии резолюции по России важным решением
Косачев назвал принятие в Словакии резолюции по России важным решением - РИА Новости, 05.06.2025
Косачев назвал принятие в Словакии резолюции по России важным решением
Решение парламента Словакии, высказавшегося против продолжения антироссийских санкций, - прецедент, который может иметь далеко идущие последствия, считает... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:50:00+03:00
2025-06-05T18:08:00+03:00
константин косачев
санкции в отношении россии
россия
здоровье - общество
словакия
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Решение парламента Словакии, высказавшегося против продолжения антироссийских санкций, - прецедент, который может иметь далеко идущие последствия, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Депутаты парламента Словакии поддержали предложенную партией SNS (Словацкая национальная партия) резолюцию, которая отвергает санкционную политику против России, члены словацкого правительства не должны поддерживать введение новых ограничений в отношении РФ. "Очень важное решение, поскольку принято парламентом в государстве с парламентской формой правления и убедительным большинством депутатов", - сказал Косачев РИА Новости. Он полагает, что в соответствии с документом, правительство будет обязано следовать этому решению, в том числе при голосованиях в структурах Евросоюза. "Это, разумеется, прецедент, который может иметь далеко идущие последствия", - сказал Косачев.
https://ria.ru/20250509/slovakiya-2016136233.html
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константин косачев, санкции в отношении россии, россия, здоровье - общество, словакия, в мире
Константин Косачев, Санкции в отношении России, Россия, Здоровье - Общество, Словакия, В мире
Косачев назвал принятие в Словакии резолюции по России важным решением

Косачев: решение парламента Словакии по РФ может иметь далеко идущие последствия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Решение парламента Словакии, высказавшегося против продолжения антироссийских санкций, - прецедент, который может иметь далеко идущие последствия, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Депутаты парламента Словакии поддержали предложенную партией SNS (Словацкая национальная партия) резолюцию, которая отвергает санкционную политику против России, члены словацкого правительства не должны поддерживать введение новых ограничений в отношении РФ.
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"Очень важное решение, поскольку принято парламентом в государстве с парламентской формой правления и убедительным большинством депутатов", - сказал Косачев РИА Новости.
Он полагает, что в соответствии с документом, правительство будет обязано следовать этому решению, в том числе при голосованиях в структурах Евросоюза.
"Это, разумеется, прецедент, который может иметь далеко идущие последствия", - сказал Косачев.
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