https://ria.ru/20250605/korotchenko-2020995330.html

Военный эксперт заявил о деградации ВВС Франции

Военный эксперт заявил о деградации ВВС Франции - РИА Новости, 05.06.2025

Военный эксперт заявил о деградации ВВС Франции

"Нарисованный" в небе над Чёрным морем кривой символ Украины - трезубец - говорит о деградации ВВС Франции, это оскорбление памяти героев французского... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:51:00+03:00

2025-06-05T02:51:00+03:00

2025-06-05T02:52:00+03:00

в мире

франция

черное море

украина

эммануэль макрон

игорь коротченко

flightradar24

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Нарисованный" в небе над Чёрным морем кривой символ Украины - трезубец - говорит о деградации ВВС Франции, это оскорбление памяти героев французского Сопротивления, которые боролись с нацистами в годы Второй мировой войны, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в СМИ появились снимки с ресурса Flightradar24, на которых видно, как истребители Mirage 2000 французских ВВС нарисовали в небе над Чёрным морем трезубец — национальный символ Украины. Судя по кадрам, он получился неровным. "Мягко говоря, мы видим моральную деградацию Военно-воздушных сил Франции. Пытались нарисовать трезубец, но вышло кривовато, что вызывает смех. Всё-таки ВВС - это лицо государства. Мы помним славные страницы, помним французский авиационный полк "Нормандия-Неман", когда плечом к плечу, крылом к крылу мы вместе били гитлеровских асов, уничтожали Люфтваффе, а сегодня французы рисуют в небе символы ближайших соратников Гитлера - украинских националистов", - сказал Коротченко. Он отметил, что подобная акция не могла быть самостоятельным решением французских военных пилотов. Эксперт предположил, что она была санкционирована высшим руководством - президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Недавно он (Макрон - ред.) получил пощёчину от жены, а теперь этой акцией Макрон цинично наплевал на память героев французского сопротивления, оскорбил память о лётчиках легендарной эскадрильи "Нормандия-Неман", - добавил Коротченко. Елисейский дворец 26 мая подтвердил подлинность кадров, на которых Макрон получает пощечину от жены, объяснив это супружеской ссорой.

https://ria.ru/20250528/merts-2019500906.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, черное море, украина, эммануэль макрон, игорь коротченко, flightradar24