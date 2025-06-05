https://ria.ru/20250605/knigi-2021113438.html
Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта"
Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" - РИА Новости, 05.06.2025
Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта"
Президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:26:00+03:00
2025-06-05T15:26:00+03:00
2025-06-05T15:40:00+03:00
культура
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг."Книга - это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. И книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому. В этой связи, по аналогии с "Пушкинской картой", которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", - сказал Путин во время совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
https://ria.ru/20240606/yazyk-1950512110.html
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Путин о запуске программы "Детская книжная карта"
Путин предложил с 2026-го запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг.Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет.
2025-06-05T15:26
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россия, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта"
Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта"