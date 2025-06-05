https://ria.ru/20250605/knigi-2021113438.html

Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта"

Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" - РИА Новости, 05.06.2025

Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта"

Президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг. РИА Новости, 05.06.2025

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культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг."Книга - это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. И книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому. В этой связи, по аналогии с "Пушкинской картой", которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", - сказал Путин во время совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

https://ria.ru/20240606/yazyk-1950512110.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Путин о запуске программы "Детская книжная карта" Путин предложил с 2026-го запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг.Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. 2025-06-05T15:26 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, новости культуры