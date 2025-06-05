https://ria.ru/20250605/kitaj-2021005677.html

В Китае объявили награду за информацию о 20 подозреваемых в кибератаках

В Китае объявили награду за информацию о 20 подозреваемых в кибератаках - РИА Новости, 05.06.2025

В Китае объявили награду за информацию о 20 подозреваемых в кибератаках

Правоохранительные органы КНР объявили награду за информацию о 20 членах организации, связанной с администрацией Демократической-прогрессивной партии Тайваня... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T06:18:00+03:00

2025-06-05T06:18:00+03:00

2025-06-05T06:18:00+03:00

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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы КНР объявили награду за информацию о 20 членах организации, связанной с администрацией Демократической-прогрессивной партии Тайваня (ДПП), которых подозревают в совершении кибератак в материковом Китае. Как сообщает китайская газета China Daily, управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу опубликовало уведомление о вознаграждении за информацию о 20 людях, которых подозревают в совершении кибератак в отношении материкового Китая. Данное решение, по словам правоохранителей, последовало в ответ на незаконные кибератаки, совершенные хакерской организацией, связанной с администрацией Демократической-прогрессивной партии Тайваня, на материке. За предоставление информации, которая поможет в поимке разыскиваемых, будет выплачена награда в размере 10 тысяч юаней (около 1388 долларов) за каждого подозреваемого. В мае управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу сообщило, что одна из технологических компаний в Гуанчжоу подверглась кибератаке. Правоохранительные органы установили, что кибератака была совершена связанным с администрацией тайваньской Демократической прогрессивной партии командованием информационных, коммуникационных и электронных сил Тайваня (ICEFCOM). Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20250503/moshenniki-2014762226.html

https://ria.ru/20250527/kitaj-2019247347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, китай, гуанчжоу, тайвань