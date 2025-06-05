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В Китае объявили награду за информацию о 20 подозреваемых в кибератаках - РИА Новости, 05.06.2025
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06:18 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/kitaj-2021005677.html
В Китае объявили награду за информацию о 20 подозреваемых в кибератаках
В Китае объявили награду за информацию о 20 подозреваемых в кибератаках - РИА Новости, 05.06.2025
В Китае объявили награду за информацию о 20 подозреваемых в кибератаках
Правоохранительные органы КНР объявили награду за информацию о 20 членах организации, связанной с администрацией Демократической-прогрессивной партии Тайваня... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:18:00+03:00
2025-06-05T06:18:00+03:00
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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы КНР объявили награду за информацию о 20 членах организации, связанной с администрацией Демократической-прогрессивной партии Тайваня (ДПП), которых подозревают в совершении кибератак в материковом Китае. Как сообщает китайская газета China Daily, управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу опубликовало уведомление о вознаграждении за информацию о 20 людях, которых подозревают в совершении кибератак в отношении материкового Китая. Данное решение, по словам правоохранителей, последовало в ответ на незаконные кибератаки, совершенные хакерской организацией, связанной с администрацией Демократической-прогрессивной партии Тайваня, на материке. За предоставление информации, которая поможет в поимке разыскиваемых, будет выплачена награда в размере 10 тысяч юаней (около 1388 долларов) за каждого подозреваемого. В мае управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу сообщило, что одна из технологических компаний в Гуанчжоу подверглась кибератаке. Правоохранительные органы установили, что кибератака была совершена связанным с администрацией тайваньской Демократической прогрессивной партии командованием информационных, коммуникационных и электронных сил Тайваня (ICEFCOM). Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20250503/moshenniki-2014762226.html
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в мире, технологии, китай, гуанчжоу, тайвань
В мире, Технологии, Китай, Гуанчжоу, Тайвань
В Китае объявили награду за информацию о 20 подозреваемых в кибератаках

В Китае объявили награду за данные о хакерах по делу о кибератаках с Тайваня

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы КНР объявили награду за информацию о 20 членах организации, связанной с администрацией Демократической-прогрессивной партии Тайваня (ДПП), которых подозревают в совершении кибератак в материковом Китае.
Как сообщает китайская газета China Daily, управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу опубликовало уведомление о вознаграждении за информацию о 20 людях, которых подозревают в совершении кибератак в отношении материкового Китая.
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Данное решение, по словам правоохранителей, последовало в ответ на незаконные кибератаки, совершенные хакерской организацией, связанной с администрацией Демократической-прогрессивной партии Тайваня, на материке.
За предоставление информации, которая поможет в поимке разыскиваемых, будет выплачена награда в размере 10 тысяч юаней (около 1388 долларов) за каждого подозреваемого.
В мае управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу сообщило, что одна из технологических компаний в Гуанчжоу подверглась кибератаке. Правоохранительные органы установили, что кибератака была совершена связанным с администрацией тайваньской Демократической прогрессивной партии командованием информационных, коммуникационных и электронных сил Тайваня (ICEFCOM).
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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