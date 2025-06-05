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Киселев вручил премию ИРИ в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" - РИА Новости, 05.06.2025
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22:28 05.06.2025 (обновлено: 22:29 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/kiselev-2021195016.html
Киселев вручил премию ИРИ в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ"
Киселев вручил премию ИРИ в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" - РИА Новости, 05.06.2025
Киселев вручил премию ИРИ в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ"
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ вручил... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:28:00+03:00
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россия
москва
дмитрий киселев
институт развития интернета
общество
интернет
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ вручил награду в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" мультимедийному проекту "Линия надрыва", созданному медиагруппой "Комсомольская правда". Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента - главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), - походит в четверг в Москве. "Спасибо ИРИ за то, что он дает такой диапазон в выборе тем. Но есть одна тема для всех для нас, которая является основной. И это, конечно, война, которую вынужденно сейчас ведет Россия. И номинант фильма, автор фильма, название которого я сейчас держу в руках, - им удалось проанализировать технологию превращения цветущей страны в ад. Люди, которые под лозунгом "Слава нации" эту нацию уничтожили и лишили ее обещанного будущего. Для всех для нас, конечно, это надрыв, в условиях которого мы и живем. Поэтому "Линия надрыва" - "Комсомольская правда", - сказал Киселев, объявляя победителя в номинации. Как указано на сайте мультимедийного проекта "Линия надрыва", созданного медиагруппой "Комсомольская правда", проект рассказывает об истории зарождения и развития украинского национализма, "в котором демонстрируется процесс заражения украинских земель бандеровской идеологией, начавшийся еще в первой половине прошлого столетия". Награду получали креативный продюсер проекта Максим Бобров, директор по медиапродвижению, заместитель генерального директора медиагруппы "Комсомольская правда" Анжелика Кирьян, руководитель проекта Елена Куликова. Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.
https://ria.ru/20250605/mizulina-2021193265.html
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россия, москва, дмитрий киселев, институт развития интернета, общество, интернет
Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Институт развития интернета, Общество, Интернет
Киселев вручил премию ИРИ в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ"

Киселев вручил премию ИРИ проекту Комсомольской правды "Линия надрыва"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ вручил награду в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" мультимедийному проекту "Линия надрыва", созданному медиагруппой "Комсомольская правда".
Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента - главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), - походит в четверг в Москве.
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"Спасибо ИРИ за то, что он дает такой диапазон в выборе тем. Но есть одна тема для всех для нас, которая является основной. И это, конечно, война, которую вынужденно сейчас ведет Россия. И номинант фильма, автор фильма, название которого я сейчас держу в руках, - им удалось проанализировать технологию превращения цветущей страны в ад. Люди, которые под лозунгом "Слава нации" эту нацию уничтожили и лишили ее обещанного будущего. Для всех для нас, конечно, это надрыв, в условиях которого мы и живем. Поэтому "Линия надрыва" - "Комсомольская правда", - сказал Киселев, объявляя победителя в номинации.
Как указано на сайте мультимедийного проекта "Линия надрыва", созданного медиагруппой "Комсомольская правда", проект рассказывает об истории зарождения и развития украинского национализма, "в котором демонстрируется процесс заражения украинских земель бандеровской идеологией, начавшийся еще в первой половине прошлого столетия".
Награду получали креативный продюсер проекта Максим Бобров, директор по медиапродвижению, заместитель генерального директора медиагруппы "Комсомольская правда" Анжелика Кирьян, руководитель проекта Елена Куликова.
Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.
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