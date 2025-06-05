Киселев назвал проект "Новороссия сегодня" большим вызовом
Киселев назвал проект радиовещания "Новороссия сегодня" большим вызовом
Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу "Россия сегодня" радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру - это "большой вызов", которому медиагруппа отвечает достойно, "с высоко поднятой головой".
Пресс-конференция на тему: "Новороссия - Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов" проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В рамках пресс-конференции прошла презентация проекта радиовещания "Новороссия сегодня".
"Я думаю, что Новороссия делает нас и наших детей скромнее, лучше, чище, и в этом смысле мы, конечно, очень благодарны нашей аудитории в Новороссии. Поэтому я поздравляю всех с этим огромным, большим проектом. Это для нас очень большой вызов. И я рад, что мы здесь отвечаем ему достойно и вступаем в него с высоко поднятой головой", - сказал Киселёв в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что в создании вещания радиопроекта предстоит "войти в резонанс с настроениями людей в Новороссии", подчеркнув, что "нужно изучать эту жизнь, жить ей, уметь сострадать". Киселев добавил, что Россия и Новороссия "доноры духа, силы воли" друг для друга.
«
"На этой неделе началось очень большое дело благодаря именно Искандеру Хисамову (директору дирекции мультимедийного издания Украина.ру - ред.), Рите Некрасовой (директору дирекции радио Sputnik - ред.), нашим ресурсам Украина.ру и Радио Sputnik. Это огромный проект, к которому, конечно, мы должны были подготовиться, и для которого мы должны были созреть. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым российским СМИ, которое пришло на постоянной основе в Крым в свое время, в 2014 году. Но и сейчас произошло нечто подобное, но совсем отличное. Потому что Крым вошел в состав России и воссоединился с Россией на волне такого романтического вдохновения. И бескровно. А Новороссии же пришлось это пережить, выстрадать и пройти через войну, кровь, еще не до конца прошли, и выковать свой характер и утвердиться в своем желании быть с Россией навсегда", - добавил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
Киселев подчеркнул, что аудитория в Крыму и в Новороссии различается, отметив, что "это, конечно, россияне, но это другие россияне, другие заботы, нежели у остальной России, другой опыт, другая боль".