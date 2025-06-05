https://ria.ru/20250605/kiselev-2021121411.html

Киселев назвал проект "Новороссия сегодня" большим вызовом

Киселев назвал проект "Новороссия сегодня" большим вызовом - РИА Новости, 05.06.2025

Киселев назвал проект "Новороссия сегодня" большим вызовом

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:58:00+03:00

2025-06-05T15:58:00+03:00

2025-06-05T15:58:00+03:00

россия

республика крым

новороссия

дмитрий киселев

общество

новости агентства

медиа - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977387271_0:69:3210:1874_1920x0_80_0_0_3d5f47a2f5ed034aad43eb2e0f4d7d6a.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу "Россия сегодня" радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру - это "большой вызов", которому медиагруппа отвечает достойно, "с высоко поднятой головой". Пресс-конференция на тему: "Новороссия - Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов" проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В рамках пресс-конференции прошла презентация проекта радиовещания "Новороссия сегодня". "Я думаю, что Новороссия делает нас и наших детей скромнее, лучше, чище, и в этом смысле мы, конечно, очень благодарны нашей аудитории в Новороссии. Поэтому я поздравляю всех с этим огромным, большим проектом. Это для нас очень большой вызов. И я рад, что мы здесь отвечаем ему достойно и вступаем в него с высоко поднятой головой", - сказал Киселёв в ходе пресс-конференции. Он также отметил, что в создании вещания радиопроекта предстоит "войти в резонанс с настроениями людей в Новороссии", подчеркнув, что "нужно изучать эту жизнь, жить ей, уметь сострадать". Киселев добавил, что Россия и Новороссия "доноры духа, силы воли" друг для друга. "На этой неделе началось очень большое дело благодаря именно Искандеру Хисамову (директору дирекции мультимедийного издания Украина.ру - ред.), Рите Некрасовой (директору дирекции радио Sputnik - ред.), нашим ресурсам Украина.ру и Радио Sputnik. Это огромный проект, к которому, конечно, мы должны были подготовиться, и для которого мы должны были созреть. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым российским СМИ, которое пришло на постоянной основе в Крым в свое время, в 2014 году. Но и сейчас произошло нечто подобное, но совсем отличное. Потому что Крым вошел в состав России и воссоединился с Россией на волне такого романтического вдохновения. И бескровно. А Новороссии же пришлось это пережить, выстрадать и пройти через войну, кровь, еще не до конца прошли, и выковать свой характер и утвердиться в своем желании быть с Россией навсегда", - добавил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня". Киселев подчеркнул, что аудитория в Крыму и в Новороссии различается, отметив, что "это, конечно, россияне, но это другие россияне, другие заботы, нежели у остальной России, другой опыт, другая боль". Вещание проекта "Новороссия сегодня" осуществляется по следующему графику: утром - с 8.00 до 10.00 (а по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,6 FM соответственно.

https://ria.ru/20250605/novorossiya-2021025061.html

https://ria.ru/20250528/simonjan-2019552104.html

россия

республика крым

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, новороссия, дмитрий киселев, общество, новости агентства, медиа - общество