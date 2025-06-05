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Киселев назвал проект "Новороссия сегодня" большим вызовом - РИА Новости, 05.06.2025
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15:58 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/kiselev-2021121411.html
Киселев назвал проект "Новороссия сегодня" большим вызовом
Киселев назвал проект "Новороссия сегодня" большим вызовом - РИА Новости, 05.06.2025
Киселев назвал проект "Новороссия сегодня" большим вызовом
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:58:00+03:00
2025-06-05T15:58:00+03:00
россия
республика крым
новороссия
дмитрий киселев
общество
новости агентства
медиа - общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу "Россия сегодня" радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру - это "большой вызов", которому медиагруппа отвечает достойно, "с высоко поднятой головой". Пресс-конференция на тему: "Новороссия - Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов" проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В рамках пресс-конференции прошла презентация проекта радиовещания "Новороссия сегодня". "Я думаю, что Новороссия делает нас и наших детей скромнее, лучше, чище, и в этом смысле мы, конечно, очень благодарны нашей аудитории в Новороссии. Поэтому я поздравляю всех с этим огромным, большим проектом. Это для нас очень большой вызов. И я рад, что мы здесь отвечаем ему достойно и вступаем в него с высоко поднятой головой", - сказал Киселёв в ходе пресс-конференции. Он также отметил, что в создании вещания радиопроекта предстоит "войти в резонанс с настроениями людей в Новороссии", подчеркнув, что "нужно изучать эту жизнь, жить ей, уметь сострадать". Киселев добавил, что Россия и Новороссия "доноры духа, силы воли" друг для друга. "На этой неделе началось очень большое дело благодаря именно Искандеру Хисамову (директору дирекции мультимедийного издания Украина.ру - ред.), Рите Некрасовой (директору дирекции радио Sputnik - ред.), нашим ресурсам Украина.ру и Радио Sputnik. Это огромный проект, к которому, конечно, мы должны были подготовиться, и для которого мы должны были созреть. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым российским СМИ, которое пришло на постоянной основе в Крым в свое время, в 2014 году. Но и сейчас произошло нечто подобное, но совсем отличное. Потому что Крым вошел в состав России и воссоединился с Россией на волне такого романтического вдохновения. И бескровно. А Новороссии же пришлось это пережить, выстрадать и пройти через войну, кровь, еще не до конца прошли, и выковать свой характер и утвердиться в своем желании быть с Россией навсегда", - добавил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня". Киселев подчеркнул, что аудитория в Крыму и в Новороссии различается, отметив, что "это, конечно, россияне, но это другие россияне, другие заботы, нежели у остальной России, другой опыт, другая боль". Вещание проекта "Новороссия сегодня" осуществляется по следующему графику: утром - с 8.00 до 10.00 (а по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,6 FM соответственно.
https://ria.ru/20250605/novorossiya-2021025061.html
https://ria.ru/20250528/simonjan-2019552104.html
россия
республика крым
новороссия
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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россия, республика крым, новороссия, дмитрий киселев, общество, новости агентства, медиа - общество
Россия, Республика Крым, Новороссия, Дмитрий Киселев, Общество, Новости агентства, Медиа - Общество
Киселев назвал проект "Новороссия сегодня" большим вызовом

Киселев назвал проект радиовещания "Новороссия сегодня" большим вызовом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу "Россия сегодня" радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру - это "большой вызов", которому медиагруппа отвечает достойно, "с высоко поднятой головой".
Пресс-конференция на тему: "Новороссия - Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов" проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В рамках пресс-конференции прошла презентация проекта радиовещания "Новороссия сегодня".
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"Я думаю, что Новороссия делает нас и наших детей скромнее, лучше, чище, и в этом смысле мы, конечно, очень благодарны нашей аудитории в Новороссии. Поэтому я поздравляю всех с этим огромным, большим проектом. Это для нас очень большой вызов. И я рад, что мы здесь отвечаем ему достойно и вступаем в него с высоко поднятой головой", - сказал Киселёв в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что в создании вещания радиопроекта предстоит "войти в резонанс с настроениями людей в Новороссии", подчеркнув, что "нужно изучать эту жизнь, жить ей, уметь сострадать". Киселев добавил, что Россия и Новороссия "доноры духа, силы воли" друг для друга.
«
"На этой неделе началось очень большое дело благодаря именно Искандеру Хисамову (директору дирекции мультимедийного издания Украина.ру - ред.), Рите Некрасовой (директору дирекции радио Sputnik - ред.), нашим ресурсам Украина.ру и Радио Sputnik. Это огромный проект, к которому, конечно, мы должны были подготовиться, и для которого мы должны были созреть. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым российским СМИ, которое пришло на постоянной основе в Крым в свое время, в 2014 году. Но и сейчас произошло нечто подобное, но совсем отличное. Потому что Крым вошел в состав России и воссоединился с Россией на волне такого романтического вдохновения. И бескровно. А Новороссии же пришлось это пережить, выстрадать и пройти через войну, кровь, еще не до конца прошли, и выковать свой характер и утвердиться в своем желании быть с Россией навсегда", - добавил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
Киселев подчеркнул, что аудитория в Крыму и в Новороссии различается, отметив, что "это, конечно, россияне, но это другие россияне, другие заботы, нежели у остальной России, другой опыт, другая боль".
Вещание проекта "Новороссия сегодня" осуществляется по следующему графику: утром - с 8.00 до 10.00 (а по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,6 FM соответственно.
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РоссияРеспублика КрымНовороссияДмитрий КиселевОбществоНовости агентстваМедиа - Общество
 
 
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