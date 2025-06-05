https://ria.ru/20250605/kirov-2021130826.html

В Кирове суд избрал меру пресечения подозреваемому в избиении женщины

В Кирове суд избрал меру пресечения подозреваемому в избиении женщины - РИА Новости, 05.06.2025

В Кирове суд избрал меру пресечения подозреваемому в избиении женщины

Суд в Кирове избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужчине, подозреваемому в нанесении побоев женщине-водителю на глазах у ее ребенка,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:38:00+03:00

2025-06-05T16:38:00+03:00

2025-06-05T16:38:00+03:00

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Суд в Кирове избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужчине, подозреваемому в нанесении побоев женщине-водителю на глазах у ее ребенка, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кировской области. "Сегодня Ленинским районным судом Кирова рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании подозреваемому в хулиганстве меры пресечения в виде заключение под стражу. Однако судьей принято решение об избрании подозреваемому запрета определенных действий на срок 2 месяца, то есть по 2 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе председателя законодательного собрания Кировской области Владиславе Гукасове. Предварительно установлено, что 30 мая подозреваемый в ходе произошедшего на пересечении улиц Комсомольской и Чапаева дорожного конфликта нанес несколько ударов рукой по голове местной жительнице, управлявшей автомобилем, а также причинил повреждения ее машине. Все это происходило в присутствии малолетнего ребенка женщины. В отношении 47-летнего жителя Кирова возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), 3 июня он был задержан. Ранее в ряде Telegram-каналов было размещено видео, как на перекрестке в Кирове водитель Mercedes-Benz, выйдя из машины, избил женщину, сидевшую за рулем другого автомобиля, на глазах у ее маленького ребенка. Утверждается, что у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Как сообщается на сайте регионального парламента, Гукасов Владислав Николаевич был руководителем фракции ЛДПР законодательного собрания Кировской области V созыва, заместителем председателя законодательного собрания региона V созыва (до 2014 года).

https://ria.ru/20250604/achinsk-2020844695.html

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происшествия, киров, кировская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)