В Киеве заявили об аварийном состоянии двух мостов через Днепр
Депутат Рады Грищук: два моста через Днепр находятся в критическом состоянии
© AP Photo / Andrew KravchenkoМетромост через Днепр в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Метромост через Днепр в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Два киевских моста через Днепр находятся в аварийном состоянии, так как долго не ремонтировались, им грозит обрушение, заявил депутат Верховной рады Роман Грищук.
"Я хотел бы поднять вопрос состояния наших мостов, особенно мостов в Киеве... Они - в критическом состоянии. 15% всех мостов в Киеве аварийные. Два из пяти мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащей эксплуатации, возраста и отсутствия капитальных ремонтов", - приводит слова Грищука издание "Политнавигатор" в Telegram-канале.
Рухнет мост. В Раде пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве
12 декабря 2023, 03:06
По данным депутата, киевский мост "Метро" признан аварийным еще с 1990-х годов, а мост "Патона" находится в критически аварийном состоянии с 2018 года, его эксплуатация запрещена. Несмотря на это, уже семь лет сотни тысяч киевлян ежедневно пересекают Днепр по этому мосту с левого на правый берег. Несмотря на это, на протяжении семи лет ежедневно сотни тысяч киевлян с левого на правый берег ездят через этот мост, отметил Грищук.
Парламентарий посетовал на бездействие киевских властей, подчеркнув, что реконструкцией аварийных мостов нужно заниматься немедленно, поскольку они являются критической инфраструктурой города.
Бывший премьер Украины Николай Азаров 11 апреля раскритиковал новый украинский учебник по истории, в котором утверждается, что при Владимире Зеленском в стране якобы было построено 500 мостов. По словам экс-премьера, на Украине есть множество аварийных мостов, которые за 11 лет не ремонтировались, в том числе в аварийном состоянии находятся и мост Патона, и Метромост.
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00