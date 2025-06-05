https://ria.ru/20250605/kiev-2021041428.html

В Киеве заявили об аварийном состоянии двух мостов через Днепр

В Киеве заявили об аварийном состоянии двух мостов через Днепр - РИА Новости, 05.06.2025

В Киеве заявили об аварийном состоянии двух мостов через Днепр

Два киевских моста через Днепр находятся в аварийном состоянии, так как долго не ремонтировались, им грозит обрушение, заявил депутат Верховной рады Роман... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:41:00+03:00

2025-06-05T10:41:00+03:00

2025-06-05T10:41:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Два киевских моста через Днепр находятся в аварийном состоянии, так как долго не ремонтировались, им грозит обрушение, заявил депутат Верховной рады Роман Грищук. "Я хотел бы поднять вопрос состояния наших мостов, особенно мостов в Киеве... Они - в критическом состоянии. 15% всех мостов в Киеве аварийные. Два из пяти мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащей эксплуатации, возраста и отсутствия капитальных ремонтов", - приводит слова Грищука издание "Политнавигатор" в Telegram-канале. По данным депутата, киевский мост "Метро" признан аварийным еще с 1990-х годов, а мост "Патона" находится в критически аварийном состоянии с 2018 года, его эксплуатация запрещена. Несмотря на это, уже семь лет сотни тысяч киевлян ежедневно пересекают Днепр по этому мосту с левого на правый берег. Несмотря на это, на протяжении семи лет ежедневно сотни тысяч киевлян с левого на правый берег ездят через этот мост, отметил Грищук. Парламентарий посетовал на бездействие киевских властей, подчеркнув, что реконструкцией аварийных мостов нужно заниматься немедленно, поскольку они являются критической инфраструктурой города. Бывший премьер Украины Николай Азаров 11 апреля раскритиковал новый украинский учебник по истории, в котором утверждается, что при Владимире Зеленском в стране якобы было построено 500 мостов. По словам экс-премьера, на Украине есть множество аварийных мостов, которые за 11 лет не ремонтировались, в том числе в аварийном состоянии находятся и мост Патона, и Метромост.

https://ria.ru/20231212/most-1915207074.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепр (река), киев, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, верховная рада украины