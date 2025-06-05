https://ria.ru/20250605/khinshteyn-2021122188.html

Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области

Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области - РИА Новости, 05.06.2025

Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в регионе, назвав ее чрезвычайной. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:05:00+03:00

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курская область

александр хинштейн

алексей смирнов (политик)

алексей дедов

курская областная дума

россия

коррупция

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КУРСК, 5 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в регионе, назвав ее чрезвычайной.В четверг он принял участие в расширенном заседании Курской областной думы, на котором отчитался о результатах работы областного правительства за минувшие полгода."По поводу коррупции... Я в отчёте не стал касаться этой темы, хотя считаю эту тему одной из ключевых, важнейших. Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит... а сидит", — заявил Хинштейн в ходе заключительного слова.Врио губернатора выразил намерение бороться с этим явлением решительным образом. Он добавил, что это планируется делать при поддержке депутатского корпуса."И то, что за эти полгода я вижу, то, что вы видите, надеюсь, в своей работе... говорит, конечно, о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. И это вижу я по многочисленным обращениям со стороны граждан, наших жителей. Самым решительным образом намерены с этим бороться и привлекать к этому все здоровые силы, в первую очередь, конечно же, депутатский корпус", - добавил Хинштейн.В апреле 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал курского экс-губернатора Алексея Смирнова, а также бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они стали организаторами хищения миллиарда рублей из бюджетных средств, которые были выделены на строительство укреплений на государственной границе.Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.В декабре 2024 года суд в Курске арестовал экс-главу Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу об особо крупной растрате. В мае Мещанский суд Москвы продлил срок ареста на три месяца. Генеральная прокуратура потребовала взыскать с Лукина, его заместителей, а также нескольких коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений.

https://ria.ru/20250512/chinovniki-2016487044.html

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курская область, александр хинштейн, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, курская областная дума, россия, коррупция