Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 05.06.2025 (обновлено: 16:27 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/khinshteyn-2021122188.html
Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области
Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области - РИА Новости, 05.06.2025
Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в регионе, назвав ее чрезвычайной. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:05:00+03:00
2025-06-05T16:27:00+03:00
курская область
александр хинштейн
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
курская областная дума
россия
коррупция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100881_0:15:3024:1716_1920x0_80_0_0_5ea6fbae2e920816d2835a03571a5697.jpg
КУРСК, 5 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в регионе, назвав ее чрезвычайной.В четверг он принял участие в расширенном заседании Курской областной думы, на котором отчитался о результатах работы областного правительства за минувшие полгода."По поводу коррупции... Я в отчёте не стал касаться этой темы, хотя считаю эту тему одной из ключевых, важнейших. Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит... а сидит", — заявил Хинштейн в ходе заключительного слова.Врио губернатора выразил намерение бороться с этим явлением решительным образом. Он добавил, что это планируется делать при поддержке депутатского корпуса."И то, что за эти полгода я вижу, то, что вы видите, надеюсь, в своей работе... говорит, конечно, о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. И это вижу я по многочисленным обращениям со стороны граждан, наших жителей. Самым решительным образом намерены с этим бороться и привлекать к этому все здоровые силы, в первую очередь, конечно же, депутатский корпус", - добавил Хинштейн.В апреле 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал курского экс-губернатора Алексея Смирнова, а также бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они стали организаторами хищения миллиарда рублей из бюджетных средств, которые были выделены на строительство укреплений на государственной границе.Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.В декабре 2024 года суд в Курске арестовал экс-главу Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу об особо крупной растрате. В мае Мещанский суд Москвы продлил срок ареста на три месяца. Генеральная прокуратура потребовала взыскать с Лукина, его заместителей, а также нескольких коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений.
https://ria.ru/20250512/chinovniki-2016487044.html
https://ria.ru/20250517/kursk-2017595084.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100881_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_b95059af00bfb89af9a7b1b4b82a6ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, александр хинштейн, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, курская областная дума, россия, коррупция
Курская область, Александр Хинштейн, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Курская областная Дума, Россия, Коррупция
Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области

Хинштейн заявил о чрезвычайном уровне коррупции в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 5 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в регионе, назвав ее чрезвычайной.
В четверг он принял участие в расширенном заседании Курской областной думы, на котором отчитался о результатах работы областного правительства за минувшие полгода.
Здание администрации Курской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Курской области составили список "пойманных за руку" чиновников
12 мая, 14:24
"По поводу коррупции... Я в отчёте не стал касаться этой темы, хотя считаю эту тему одной из ключевых, важнейших. Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит... а сидит", — заявил Хинштейн в ходе заключительного слова.
Врио губернатора выразил намерение бороться с этим явлением решительным образом. Он добавил, что это планируется делать при поддержке депутатского корпуса.
"И то, что за эти полгода я вижу, то, что вы видите, надеюсь, в своей работе... говорит, конечно, о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. И это вижу я по многочисленным обращениям со стороны граждан, наших жителей. Самым решительным образом намерены с этим бороться и привлекать к этому все здоровые силы, в первую очередь, конечно же, депутатский корпус", - добавил Хинштейн.
В апреле 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал курского экс-губернатора Алексея Смирнова, а также бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они стали организаторами хищения миллиарда рублей из бюджетных средств, которые были выделены на строительство укреплений на государственной границе.
Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.
В декабре 2024 года суд в Курске арестовал экс-главу Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу об особо крупной растрате. В мае Мещанский суд Москвы продлил срок ареста на три месяца. Генеральная прокуратура потребовала взыскать с Лукина, его заместителей, а также нескольких коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Хинштейн рассказал об ущербе по делу о фортификациях в Курской области
17 мая, 18:24
 
Курская областьАлександр ХинштейнАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовКурская областная ДумаРоссияКоррупция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала