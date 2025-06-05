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ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 05.06.2025
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10:07 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/kherson-2021034059.html
ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за сутки нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, ударам подверглись восемь населенных пунктов... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:07:00+03:00
2025-06-05T10:07:00+03:00
херсонская область
днепр (река)
россия
владимир сальдо
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, ударам подверглись восемь населенных пунктов региона, сообщили журналистам в экстренных службах. Днем ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о ранении двух жителей Алешек, под огонь вооруженных сил киевского режима попали восемь населенных пунктов региона. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали восемь населенных пунктов области", - рассказал представитель экстренных служб. По данным экстренных служб, обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Чулаковка, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250605/obstrel-2021003965.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , днепр (река), россия, владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Днепр (река), Россия, Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 40 артударов по 8 населенным пунктам в Херсонской области за сутки

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, ударам подверглись восемь населенных пунктов региона, сообщили журналистам в экстренных службах.
Днем ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о ранении двух жителей Алешек, под огонь вооруженных сил киевского режима попали восемь населенных пунктов региона.
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"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали восемь населенных пунктов области", - рассказал представитель экстренных служб.
По данным экстренных служб, обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Чулаковка, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьДнепр (река)РоссияВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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