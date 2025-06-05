https://ria.ru/20250605/kaluga-2021006972.html

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.06.2025

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T06:37:00+03:00

2025-06-05T06:37:00+03:00

2025-06-05T06:40:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

калуга

безопасность

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в 5.00 мск, они продлились полтора часа."В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20250529/vnukovo-2019687478.html

калуга

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, безопасность