https://ria.ru/20250605/kaluga-2021006972.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.06.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:37:00+03:00
2025-06-05T06:37:00+03:00
2025-06-05T06:40:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в 5.00 мск, они продлились полтора часа."В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
https://ria.ru/20250529/vnukovo-2019687478.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга, Безопасность
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов