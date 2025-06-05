Израиль заявил о подготовке к удару по цехам "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ объявила, что готовит удар по подземным цехам "Хезболлы" в Бейруте
© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ближайшее время нанесет удар по подземным цехам подразделения движения "Хезболлах", производящим беспилотники в южном районе Дахия ливанской столицы Бейрута.
В заявлении также говорится, что действия "Хезболлах" представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и тем самым препятствуют их выполнению.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701.
Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи в одном из своих последних заявлений подчеркнул, что ежедневные израильские обстрелы и вторжения в воздушное пространство и территориальные воды страны представляют собой прямое нарушение суверенитета Ливана и международного права. Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль с целью полного вывода войск с ливанской территории и прекращения всех агрессивных действий. Командующий Временными силами ООН в южном Ливане (UNIFIL) генерал Аролдо Лазаро в свою очередь отметил, что любые задержки в выводе израильских войск подрывают усилия по установлению устойчивого мира и стабильности в регионе.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу происходящую от шиитского сопротивления.