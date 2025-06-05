https://ria.ru/20250605/izrail-2021192534.html

Израиль заявил о подготовке к удару по цехам "Хезболлы" в Ливане

Израиль заявил о подготовке к удару по цехам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 05.06.2025

Израиль заявил о подготовке к удару по цехам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ближайшее время нанесет удар по подземным цехам подразделения движения "Хезболлах", производящим беспилотники в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T21:46:00+03:00

2025-06-05T21:46:00+03:00

2025-06-05T21:46:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ближайшее время нанесет удар по подземным цехам подразделения движения "Хезболлах", производящим беспилотники в южном районе Дахия ливанской столицы Бейрута. "Несмотря на договоренности между Израилем и Ливаном, ЦАХАЛ установил, что авиационное подразделение "Хезболлах" при поддержке и финансировании Ирана ведет работу по производству тысяч беспилотных аппаратов", - утверждается в заявлении израильских военных. В заявлении также говорится, что действия "Хезболлах" представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и тем самым препятствуют их выполнению. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701. Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи в одном из своих последних заявлений подчеркнул, что ежедневные израильские обстрелы и вторжения в воздушное пространство и территориальные воды страны представляют собой прямое нарушение суверенитета Ливана и международного права. Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль с целью полного вывода войск с ливанской территории и прекращения всех агрессивных действий. Командующий Временными силами ООН в южном Ливане (UNIFIL) генерал Аролдо Лазаро в свою очередь отметил, что любые задержки в выводе израильских войск подрывают усилия по установлению устойчивого мира и стабильности в регионе. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу происходящую от шиитского сопротивления.

https://ria.ru/20250531/livan-2020115887.html

https://ria.ru/20250605/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024