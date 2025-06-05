https://ria.ru/20250605/izdanie--2021024735.html

Издание URA.RU подтвердило обыски в редакции в Екатеринбурге

Издание URA.RU подтвердило обыски в редакции в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.06.2025

Издание URA.RU подтвердило обыски в редакции в Екатеринбурге

Издание URA.RU подтвердило, что в их головном офисе в Екатеринбурге проводятся обыски. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:33:00+03:00

2025-06-05T09:33:00+03:00

2025-06-05T12:27:00+03:00

екатеринбург

ura.ru

общество

пермский край

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Издание URA.RU подтвердило, что в их головном офисе в Екатеринбурге проводятся обыски."Сегодня в редакции URA.RU в Екатеринбурге проходит обыск. Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции", — говорится в заявлении.Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, в редакции URA.RU изымают технику и документацию, двоих сотрудников задержали. Возможной причиной происходящего собеседник агентства назвал передачу полицейским изданию служебных сведений из ежедневной сводки.URA.RU — информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250605/zhurnalisty-2021024849.html

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

екатеринбург

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Кадры обыска в головном офисе издания URA.RU в Екатеринбурге Кадры обыска в головном офисе издания URA.RU в Екатеринбурге 2025-06-05T09:33 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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