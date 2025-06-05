https://ria.ru/20250605/ischenko-2021059301.html
Медикам на селе в Ростовской области будут предоставлять земельные участки
Медикам на селе в Ростовской области будут предоставлять земельные участки - РИА Новости, 05.06.2025
Медикам на селе в Ростовской области будут предоставлять земельные участки
Врачи и медсестры, работающие в государственных медорганизациях в селах Ростовской области, смогут бесплатно получить земельный участок, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:13:00+03:00
2025-06-05T12:13:00+03:00
2025-06-05T13:30:00+03:00
ростовская область
ростовская область
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Врачи и медсестры, работающие в государственных медорганизациях в селах Ростовской области, смогут бесплатно получить земельный участок, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко. Соответствующие изменения в областной закон "О регулировании земельных отношений в Ростовской области" депутаты региона внесли в четверг на заседании регионального парламента. Поправки направлены на решение проблемы нехватки медицинских работников в сельской местности. "Теперь врачи и медсестры, работающие в государственных медицинских организациях в сельских и городских поселениях, за исключением городов, которые являются административными центрами муниципальных районов, смогут получить бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства", - сказал Ищенко. Главные условия - больница должна быть основным местом работы, и у гражданина должно отсутствовать право собственности на другие земельные участки. Срок безвозмездного пользования участком рассчитан на шесть лет. По его истечении земля может быть оформлена в собственность. Основанием для прекращения права пользования будет являться увольнение с основного места работы до истечения срока, на который земельный участок был предоставлен. "Законопроект стал ответом на многочисленные обращения участников программ "Земский врач" и "Земский фельдшер". По первой из них медики получают поддержку на покупку жилья в сумме 1,5 миллиона рублей, по второй — 750 тысяч рублей. Этих средств недостаточно для приобретения жилья", - сказал Ищенко. Кроме того, по его словам, приобретаемое по этим программам должно отвечать ряду требований. К примеру, сельскую ипотеку дают только на частный дом не старше 5 лет. Зампредседателя законодательного собрания области Светлана Мананкина отметила, что законопроект о бесплатных земельных участках - это дополнение к уже действующим мерам поддержки сельских медицинских работников. Это льготные ипотечные программы, прежде всего - сельская ипотека под 3% годовых. Также благодаря субсидиям из областного бюджета медработники могут возместить до 90% стоимости жилья, либо компенсировать до 9% годовых по жилищном кредиту. Востребована ипотека под 1% для выпускников-отличников медицинских вузов и колледжей. Кроме того, с 2023 года сельские медики получают ежемесячные социальные выплаты к зарплате. Все меры социальной поддержки медиков опубликованы на сайте http://vmeste161.ru.
https://ria.ru/20250605/deputaty-2021059040.html
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ростовская область, александр ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко
Медикам на селе в Ростовской области будут предоставлять земельные участки
Ищенко: ростовским медикам на селе будут предоставлять земельные участки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Врачи и медсестры, работающие в государственных медорганизациях в селах Ростовской области, смогут бесплатно получить земельный участок, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко.
Соответствующие изменения в областной закон "О регулировании земельных отношений в Ростовской области" депутаты региона внесли в четверг на заседании регионального парламента. Поправки направлены на решение проблемы нехватки медицинских работников в сельской местности.
"Теперь врачи и медсестры, работающие в государственных медицинских организациях в сельских и городских поселениях, за исключением городов, которые являются административными центрами муниципальных районов, смогут получить бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства", - сказал Ищенко.
Главные условия - больница должна быть основным местом работы, и у гражданина должно отсутствовать право собственности на другие земельные участки. Срок безвозмездного пользования участком рассчитан на шесть лет. По его истечении земля может быть оформлена в собственность. Основанием для прекращения права пользования будет являться увольнение с основного места работы до истечения срока, на который земельный участок был предоставлен.
"Законопроект стал ответом на многочисленные обращения участников программ "Земский врач" и "Земский фельдшер". По первой из них медики получают поддержку на покупку жилья в сумме 1,5 миллиона рублей, по второй — 750 тысяч рублей. Этих средств недостаточно для приобретения жилья", - сказал Ищенко. Кроме того, по его словам, приобретаемое по этим программам должно отвечать ряду требований. К примеру, сельскую ипотеку дают только на частный дом не старше 5 лет.
Зампредседателя законодательного собрания области Светлана Мананкина отметила, что законопроект о бесплатных земельных участках - это дополнение к уже действующим мерам поддержки сельских медицинских работников.
Это льготные ипотечные программы, прежде всего - сельская ипотека под 3% годовых. Также благодаря субсидиям из областного бюджета медработники могут возместить до 90% стоимости жилья, либо компенсировать до 9% годовых по жилищном кредиту. Востребована ипотека под 1% для выпускников-отличников медицинских вузов и колледжей. Кроме того, с 2023 года сельские медики получают ежемесячные социальные выплаты к зарплате. Все меры социальной поддержки медиков опубликованы на сайте http://vmeste161.ru
.