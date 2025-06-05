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Проект телеканала RT и Мединского победил в номинации "Подкаст" премии ИРИ - РИА Новости, 06.06.2025
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22:34 05.06.2025 (обновлено: 18:37 06.06.2025)
https://ria.ru/20250605/iri-2021411087.html
Проект телеканала RT и Мединского победил в номинации "Подкаст" премии ИРИ
Проект телеканала RT и Мединского победил в номинации "Подкаст" премии ИРИ - РИА Новости, 06.06.2025
Проект телеканала RT и Мединского победил в номинации "Подкаст" премии ИРИ
Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер и младший сержант, ветеран СВО Агафья Князева, в ходе церемонии награждения победителей IV Национальной РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T22:34:00+03:00
2025-06-06T18:37:00+03:00
маргарита симоньян
владимир мединский
институт развития интернета
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Исполнительный директор по медиа Rambler&amp;Co Андрей Цыпер и младший сержант, ветеран СВО Агафья Князева, в ходе церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ, вручили награду научно-познавательному проекту "История России" телеканала RT и помощника президента РФ Владимира Мединского в номинации "Подкаст". Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента - главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ) прошла в четверг в Москве. "В номинации, в которой мы сейчас будем награждать людей, для военнослужащих представлен очень важный контент, так как он очень четко и грамотно показывает неискаженную историю нашей страны и нынешних обстоятельств в частности… в номинации "Подкаст" выиграл проект "История России"", - сказала Князева, объявляя победителей. Цыпер отметил, что ориентир на просветительский контент становится "очень хорошим знаком и трендом" в современном мире. Для награждения на сцену также вышли директор Дирекции вещаний в социальных сетях на русском языке RT Леонид Гольдман, заместитель директора Дирекции связей с общественностью и спецпроектом RT Наталья Лучанинова. "История, как говорит вдохновитель и автор проекта Владимир Мединский, это не просто наука о прошлом, это поле битвы за сердца и души людей. И мы как раз с этой точки зрения и старались подходить, показать логику возникновения российской государственности, и то, что Россия, какие бы удары судьбы на протяжении веков ее не постигали, всегда поднимается, и русские всегда приходят за своими долгами. И это мы сейчас наблюдаем. Я хочу поблагодарить от имени Владимира Ростиславовича ИРИ, от себя лично за прекрасную организацию мероприятия, и хочу поблагодарить канал RT, Маргариту Симоньяну уважаемую, за то, что этот проект у нас получился", - сказал главный советник управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Дмитрий Шелепин, получая награду. В июле 2024 годы помощник президента РФ Владимир Мединский запустил на видеохостинге Rutube канал, посвященный истории России и выдающимся российским историческим деятелям. Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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маргарита симоньян, владимир мединский, институт развития интернета
Маргарита Симоньян, Владимир Мединский, Институт развития интернета

Проект телеканала RT и Мединского победил в номинации "Подкаст" премии ИРИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНациональная премия интернет-контента ИРИ
Национальная премия интернет-контента ИРИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер и младший сержант, ветеран СВО Агафья Князева, в ходе церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ, вручили награду научно-познавательному проекту "История России" телеканала RT и помощника президента РФ Владимира Мединского в номинации "Подкаст". Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента - главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ) прошла в четверг в Москве.
"В номинации, в которой мы сейчас будем награждать людей, для военнослужащих представлен очень важный контент, так как он очень четко и грамотно показывает неискаженную историю нашей страны и нынешних обстоятельств в частности… в номинации "Подкаст" выиграл проект "История России"", - сказала Князева, объявляя победителей.
Цыпер отметил, что ориентир на просветительский контент становится "очень хорошим знаком и трендом" в современном мире. Для награждения на сцену также вышли директор Дирекции вещаний в социальных сетях на русском языке RT Леонид Гольдман, заместитель директора Дирекции связей с общественностью и спецпроектом RT Наталья Лучанинова.
«
"История, как говорит вдохновитель и автор проекта Владимир Мединский, это не просто наука о прошлом, это поле битвы за сердца и души людей. И мы как раз с этой точки зрения и старались подходить, показать логику возникновения российской государственности, и то, что Россия, какие бы удары судьбы на протяжении веков ее не постигали, всегда поднимается, и русские всегда приходят за своими долгами. И это мы сейчас наблюдаем. Я хочу поблагодарить от имени Владимира Ростиславовича ИРИ, от себя лично за прекрасную организацию мероприятия, и хочу поблагодарить канал RT, Маргариту Симоньяну уважаемую, за то, что этот проект у нас получился", - сказал главный советник управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Дмитрий Шелепин, получая награду.
В июле 2024 годы помощник президента РФ Владимир Мединский запустил на видеохостинге Rutube канал, посвященный истории России и выдающимся российским историческим деятелям. Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.
 
Маргарита СимоньянВладимир МединскийИнститут развития интернета
 
 
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