https://ria.ru/20250605/iri-2020989343.html

В Москве наградят победителей Национальной премии интернет-контента ИРИ

В Москве наградят победителей Национальной премии интернет-контента ИРИ - РИА Новости, 05.06.2025

В Москве наградят победителей Национальной премии интернет-контента ИРИ

Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента – главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T01:03:00+03:00

2025-06-05T01:03:00+03:00

2025-06-05T01:03:00+03:00

технологии

россия

мосфильм

институт развития интернета

москва

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента – главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), состоится 5 июня в киноконцертном комплексе "Мосфильм", сообщили в пресс-службе ИРИ. "Пятого июня в киноконцертном комплексе "Мосфильм" состоится церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента – главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (АНО "ИРИ"). Прямая трансляция церемонии награждения будет вестись в аккаунте ИРИ в VK", - говорится в сообщении. В 2025 году 75 проектов вошли в шорт-лист Премии ИРИ. Всего планируется вручение в 22 номинациях, среди которых: "Видеоролик до 3-х минут", "Документальный проект", "Игровой сериал более 30 минут", "Короткометражный проект", "Telegram–канал", "Спецпроект в интернет-СМИ", "Анимационный контент", "Игровой сериал до 30 минут", "Проект в вертикальном формате", "Non-scripted проект", "Вирусный контент", "Подкаст", "Блог", "Музыкальный трек", "Социальная интернет-акция". По традиции, на церемонии Премии ИРИ будут также названы победители в спецноминациях: "Проект Года семьи", "Сила в правде", "Культурный код" и другие. "Одна из главных тем проектов-финалистов в 2025 году - это СВО и современные герои, защитники страны. Особенностью этого года стало наличие в шорт-листе множества проектов, ориентированных на детско-подростковую и семейную аудиторию. Больше всего заявок пришло от документальных проектов — из года в год эта номинация лидирует. Еще в лидерах — non-scripted проекты и видеоролики до 3-х минут", - уточнили в пресс-службе. В этом году концепция Премии ИРИ – "Рожденные дважды". В центре тема эволюции человека - от первых "живых" воспоминаний до цифровой проекции личности в современном мире. Концепция церемонии будет строиться вокруг этого фундаментального контраста и единства. Таким образом, само пространство мероприятия станет "живым архивом памяти", где сценический свет, звуки и визуальные эффекты создадут ощущение ностальгии и глубокой связи между поколениями, участниками Премии. Специально к церемонии награждения авторов социально значимых онлайн-проектов известный российский дизайнер Алёна Ахмадуллина разработала уникальный концепт одежды участников Премии, отражающий её главную концепцию – "Рожденные дважды". Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.

https://ria.ru/20250522/klip-2018529187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, мосфильм, институт развития интернета, москва, общество