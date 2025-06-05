Первый пассажирский поезд начнет курсировать между Ираном и Афганистаном
Первый пассажирский поезд начнет курсировать из Ирана в Афганистан через 10 дней
© AP Photo / Mohammad RamezaniОткрытие железной дороги из восточного Ирана в западный Афганистан
© AP Photo / Mohammad Ramezani
Открытие железной дороги из восточного Ирана в западный Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый в истории пассажирский поезд через 10 дней начнет курсировать из города Хаф на северо-востоке Ирана в город Герат на западе Афганистана, сообщает радиостанция "Салам Ватандар" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Герат Мохаммада Юсуфа Саиди.
"Первый пассажирский поезд начнет через 10 дней ходить из Хафа в Герат. Запуск поезда является важным шагом на пути к облегчению передвижения граждан и укреплению экономических и культурных связей между Афганистаном и Ираном", - говорится в сообщении.
Иранские СМИ также сообщают о запланированном пассажирском сообщении с Афганистаном по железной дороге. По словам заместителя министра дорог и городского развития Ирана Джаббара Али Закери, поезд будет забирать пассажиров в иранском городе Мешхед и через Хаф следовать к афганской границе и в Герат. "Были разработаны планы по организации пассажирского железнодорожного сообщения между Мешхедом и Гератом. Мы ожидаем, что первый пассажирский поезд по этому маршруту будет запущен в течение ближайших двух недель", - приводит слова Закери региональный новостной портал Afghanistan International.
Строительство железной дороги из Ирана в Афганистан началось в 2007 году, она соединяет Герат с железнодорожной сетью Ирана через Хаф в провинции Хорасан-Резави. Протяженность линии составляет 225 километров, из которых 147 проходят по афганской территории. Первоначально дорога строилась для транзита грузов между двумя странами. Движение по ней прерывалось в связи с боевыми действиями в Афганистане и сменой власти в Кабуле в августе 2021 года, но уже в 2022-м было восстановлено. В марте 2024 года Афганистан впервые экспортировал по этой дороге 200 тонн фисташек, изюма, миндаля для государств ЕС и Турции на общую сумму 1,2 миллиона долларов.
В настоящее время в Афганистане отсутствует пассажирское железнодорожное сообщение, а между Мешхедом и Гератом курсируют многочисленные автобусы и маршрутные такси.