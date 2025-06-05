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Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион - РИА Новости, 05.06.2025
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не прекращает ежедневно атаковать аэропорт Бен-Гурион в Израиле, в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:45:00+03:00
2025-06-05T23:45:00+03:00
2025-06-05T23:45:00+03:00
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ДОХА, 5 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не прекращает ежедневно атаковать аэропорт Бен-Гурион в Израиле, в отношении которого оно объявило блокаду в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа, в четверг вечером хуситы заявили о новой ракетной атаке. "Мы атаковали аэропорт Лод в оккупированном Яффо с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина 2". Операция достигла своей цели, заставив миллионы сионистов бежать в убежища и приостановив воздушное движение в аэропорту... Операция была проведена в ответ на голод в Газе и агрессию противника в южном пригороде Бейрута", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Хуситы с середины марта усилили обстрелы Израиля, заявив, что вводят блокаду его главного аэропорта в Тель-Авиве, несмотря на удары Израиля по Йемену, в частности, по его аэропорту Сане.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле