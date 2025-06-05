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Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко - РИА Новости, 05.06.2025
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, пока они считают себя индивидуальными, заявил народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко в интервью... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:14:00+03:00
2025-06-05T02:14:00+03:00
2025-06-05T02:14:00+03:00
культура
россия
владимир хотиненко
культура
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не заменит людей в кино, пока они считают себя индивидуальными, заявил народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко в интервью сайту "Аргументы и факты". "Если человек считает себя индивидуальностью, его никто не заменит", - подчеркнул режиссер. По его словам, искусственный интеллект способен написать сценарий лучше, чем 80% людей, которые сейчас это делают, создать актера, который сыграет лучше, чем 50% живых актеров. "Но никогда ИИ не заменит истину, силу прикосновения, ту человеческую сущность, что была и пока еще есть в фильмах. Пока человек сам ощущает себя этой сущностью", - сказал режиссер.
https://ria.ru/20250604/sber-2020890761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир хотиненко, культура
Культура, Россия, Владимир Хотиненко, Культура
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко
Хотиненко: ИИ не заменит людей в кино, пока они считают себя индивидуальными