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Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко - РИА Новости, 05.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:14 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/hotinenko-2020993557.html
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко - РИА Новости, 05.06.2025
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, пока они считают себя индивидуальными, заявил народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко в интервью... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:14:00+03:00
2025-06-05T02:14:00+03:00
культура
россия
владимир хотиненко
культура
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не заменит людей в кино, пока они считают себя индивидуальными, заявил народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко в интервью сайту "Аргументы и факты". "Если человек считает себя индивидуальностью, его никто не заменит", - подчеркнул режиссер. По его словам, искусственный интеллект способен написать сценарий лучше, чем 80% людей, которые сейчас это делают, создать актера, который сыграет лучше, чем 50% живых актеров. "Но никогда ИИ не заменит истину, силу прикосновения, ту человеческую сущность, что была и пока еще есть в фильмах. Пока человек сам ощущает себя этой сущностью", - сказал режиссер.
https://ria.ru/20250604/sber-2020890761.html
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Культура, Россия, Владимир Хотиненко, Культура
Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко

Хотиненко: ИИ не заменит людей в кино, пока они считают себя индивидуальными

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Владимир Хотиненко
Режиссер Владимир Хотиненко - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Владимир Хотиненко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не заменит людей в кино, пока они считают себя индивидуальными, заявил народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Если человек считает себя индивидуальностью, его никто не заменит", - подчеркнул режиссер.
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По его словам, искусственный интеллект способен написать сценарий лучше, чем 80% людей, которые сейчас это делают, создать актера, который сыграет лучше, чем 50% живых актеров.
"Но никогда ИИ не заменит истину, силу прикосновения, ту человеческую сущность, что была и пока еще есть в фильмах. Пока человек сам ощущает себя этой сущностью", - сказал режиссер.
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