https://ria.ru/20250605/hotinenko-2020993557.html

Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко

Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко - РИА Новости, 05.06.2025

Искусственный интеллект не заменит людей в кино, считает Хотиненко

Искусственный интеллект не заменит людей в кино, пока они считают себя индивидуальными, заявил народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко в интервью... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:14:00+03:00

2025-06-05T02:14:00+03:00

2025-06-05T02:14:00+03:00

культура

россия

владимир хотиненко

культура

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не заменит людей в кино, пока они считают себя индивидуальными, заявил народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко в интервью сайту "Аргументы и факты". "Если человек считает себя индивидуальностью, его никто не заменит", - подчеркнул режиссер. По его словам, искусственный интеллект способен написать сценарий лучше, чем 80% людей, которые сейчас это делают, создать актера, который сыграет лучше, чем 50% живых актеров. "Но никогда ИИ не заменит истину, силу прикосновения, ту человеческую сущность, что была и пока еще есть в фильмах. Пока человек сам ощущает себя этой сущностью", - сказал режиссер.

https://ria.ru/20250604/sber-2020890761.html

https://ria.ru/20250604/ii-2020927900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир хотиненко, культура