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Умер сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий - РИА Новости, 05.06.2025
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Шоубиз
 
16:10 05.06.2025 (обновлено: 17:19 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/gunitskiy-2021123363.html
Умер сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий
Умер сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий - РИА Новости, 05.06.2025
Умер сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий
Музыкант Анатолий (Джордж) Гуницкий, сооснователь группы "Аквариум", умер на 72-м году жизни, сообщил лидер группы Борис Гребенщиков*. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:10:00+03:00
2025-06-05T17:19:00+03:00
шоубиз
аквариум
борис гребенщиков
россия
ленинград
анатолий гуницкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Музыкант Анатолий (Джордж) Гуницкий, сооснователь группы "Аквариум", умер на 72-м году жизни, сообщил лидер группы Борис Гребенщиков*. "Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету", — написал он в соцсетях. Накануне Гребенщиков призвал помолиться за тяжело больного Джорджа. Анатолий Гуницкий родился 30 сентября 1953 года в Ленинграде. В 1972 году вместе с Гребенщиковым создал группу "Аквариум", в которой был ударником и автором текстов многих песен.Он также известен как поэт, прозаик и драматург.О том, что Гуницкий страдает серьезным заболеванием, стало известно в 2015 году, но диагноз не раскрывался.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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аквариум, борис гребенщиков, россия, ленинград, анатолий гуницкий
Шоубиз, Аквариум, Борис Гребенщиков, Россия, Ленинград, Анатолий Гуницкий
Умер сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий

Сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий умер на 72-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Гуницкий
Анатолий Гуницкий - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Гуницкий. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Музыкант Анатолий (Джордж) Гуницкий, сооснователь группы "Аквариум", умер на 72-м году жизни, сообщил лидер группы Борис Гребенщиков*.
"Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету", — написал он в соцсетях.
Накануне Гребенщиков призвал помолиться за тяжело больного Джорджа.
Анатолий Гуницкий родился 30 сентября 1953 года в Ленинграде. В 1972 году вместе с Гребенщиковым создал группу "Аквариум", в которой был ударником и автором текстов многих песен.
Он также известен как поэт, прозаик и драматург.
О том, что Гуницкий страдает серьезным заболеванием, стало известно в 2015 году, но диагноз не раскрывался.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
 
ШоубизАквариумБорис ГребенщиковРоссияЛенинградАнатолий Гуницкий
 
 
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