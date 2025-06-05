https://ria.ru/20250605/gruziya-2021106738.html

СВР: Лондон намерен обучить боевиков в Грузии противостоять полиции

СВР: Лондон намерен обучить боевиков в Грузии противостоять полиции - РИА Новости, 05.06.2025

СВР: Лондон намерен обучить боевиков в Грузии противостоять полиции

Лондон собирается обучить боевиков в Грузии противостоянию полицейским во время протестных акций и готовить диверсии, сообщили в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:05:00+03:00

2025-06-05T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лондон собирается обучить боевиков в Грузии противостоянию полицейским во время протестных акций и готовить диверсии, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Будущих боевиков научат, как противостоять полиции во время протестных акций, обходить "цифровой" контроль властей и готовить диверсии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Великобритании организации обучения грузинских "активистов" методам подрывной деятельности придается особое значение. Лондон, по данным СВР, не может смириться с выходом Тбилиси из "обоймы их беспрекословных вассалов", а политика правящей партии "Грузинская мечта" вызывает у них нескрываемое раздражение. "И Лондону наплевать на грузинский народ, который на парламентских выборах в прошлом году однозначно поддержал национально ориентированный курс руководства страны", - отметили в пресс-бюро.

https://ria.ru/20250605/gruziya-2021105123.html

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Ольга Фомченкова

в мире, лондон, грузия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)