https://ria.ru/20250605/gruziya-2021106738.html
СВР: Лондон намерен обучить боевиков в Грузии противостоять полиции
СВР: Лондон намерен обучить боевиков в Грузии противостоять полиции - РИА Новости, 05.06.2025
СВР: Лондон намерен обучить боевиков в Грузии противостоять полиции
Лондон собирается обучить боевиков в Грузии противостоянию полицейским во время протестных акций и готовить диверсии, сообщили в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:05:00+03:00
2025-06-05T15:05:00+03:00
2025-06-05T15:05:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лондон собирается обучить боевиков в Грузии противостоянию полицейским во время протестных акций и готовить диверсии, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Будущих боевиков научат, как противостоять полиции во время протестных акций, обходить "цифровой" контроль властей и готовить диверсии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Великобритании организации обучения грузинских "активистов" методам подрывной деятельности придается особое значение. Лондон, по данным СВР, не может смириться с выходом Тбилиси из "обоймы их беспрекословных вассалов", а политика правящей партии "Грузинская мечта" вызывает у них нескрываемое раздражение. "И Лондону наплевать на грузинский народ, который на парламентских выборах в прошлом году однозначно поддержал национально ориентированный курс руководства страны", - отметили в пресс-бюро.
https://ria.ru/20250605/gruziya-2021105123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, грузия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Лондон, Грузия, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: Лондон намерен обучить боевиков в Грузии противостоять полиции
СВР: Лондон обучит боевиков в Грузии противостоять полиции и готовить диверсии