https://ria.ru/20250605/gruziya-2021105123.html
СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии
СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии - РИА Новости, 05.06.2025
СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии
МИД Великобритании подобрал порядка 100 молодежных сообществ и структур ЛГБТ*-сообщества для ведения подрывной работы против Грузии, сообщает в четверг Служба... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:59:00+03:00
2025-06-05T14:59:00+03:00
2025-06-05T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МИД Великобритании подобрал порядка 100 молодежных сообществ и структур ЛГБТ*-сообщества для ведения подрывной работы против Грузии, сообщает в четверг Служба внешней разведки (СВР). "Для ведения подрывной работы МИД Великобритании подобрал в различных регионах Грузии около 100 объединений молодежи и студенчества, феминистских движений, структур ЛГБТ*-сообщества", - говорится в сообщении СВР.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, грузия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Великобритания, Грузия, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии
СВР: МИД Британии подобрал 100 молодежных структур в Грузии для подрывной работы