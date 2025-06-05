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СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии - РИА Новости, 05.06.2025
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14:59 05.06.2025 (обновлено: 15:04 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/gruziya-2021105123.html
СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии
СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии - РИА Новости, 05.06.2025
СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии
МИД Великобритании подобрал порядка 100 молодежных сообществ и структур ЛГБТ*-сообщества для ведения подрывной работы против Грузии, сообщает в четверг Служба... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:59:00+03:00
2025-06-05T15:04:00+03:00
великобритания
грузия
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МИД Великобритании подобрал порядка 100 молодежных сообществ и структур ЛГБТ*-сообщества для ведения подрывной работы против Грузии, сообщает в четверг Служба внешней разведки (СВР). "Для ведения подрывной работы МИД Великобритании подобрал в различных регионах Грузии около 100 объединений молодежи и студенчества, феминистских движений, структур ЛГБТ*-сообщества", - говорится в сообщении СВР.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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великобритания, грузия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Великобритания, Грузия, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии

СВР: МИД Британии подобрал 100 молодежных структур в Грузии для подрывной работы

© Фото : public domain, ArpingstonЗдание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : public domain, Arpingston
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МИД Великобритании подобрал порядка 100 молодежных сообществ и структур ЛГБТ*-сообщества для ведения подрывной работы против Грузии, сообщает в четверг Служба внешней разведки (СВР).
"Для ведения подрывной работы МИД Великобритании подобрал в различных регионах Грузии около 100 объединений молодежи и студенчества, феминистских движений, структур ЛГБТ*-сообщества", - говорится в сообщении СВР.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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