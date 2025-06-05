https://ria.ru/20250605/gruziya-2021105123.html

СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии

СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии - РИА Новости, 05.06.2025

СВР рассказала о подрывной работе британского МИД в Грузии

МИД Великобритании подобрал порядка 100 молодежных сообществ и структур ЛГБТ*-сообщества для ведения подрывной работы против Грузии, сообщает в четверг Служба... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:59:00+03:00

2025-06-05T14:59:00+03:00

2025-06-05T15:04:00+03:00

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грузия

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МИД Великобритании подобрал порядка 100 молодежных сообществ и структур ЛГБТ*-сообщества для ведения подрывной работы против Грузии, сообщает в четверг Служба внешней разведки (СВР). "Для ведения подрывной работы МИД Великобритании подобрал в различных регионах Грузии около 100 объединений молодежи и студенчества, феминистских движений, структур ЛГБТ*-сообщества", - говорится в сообщении СВР.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великобритания, грузия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире