https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102714.html

СВР: Лондон планирует увеличить финансирование оппозиции в Грузии

СВР: Лондон планирует увеличить финансирование оппозиции в Грузии - РИА Новости, 05.06.2025

СВР: Лондон планирует увеличить финансирование оппозиции в Грузии

Великобритания собирается значительно увеличить финансирование грузинских оппозиционных НПО, чтобы те радикализировали свою антиправительствтенную деятельность, РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:47:00+03:00

2025-06-05T14:47:00+03:00

2025-06-05T14:50:00+03:00

лондон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

грузия

великобритания

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986740443_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_2d71a9a445466934bc930fd3f2425cff.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Великобритания собирается значительно увеличить финансирование грузинских оппозиционных НПО, чтобы те радикализировали свою антиправительствтенную деятельность, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Лондон планирует значительно увеличить финансирование оппозиционных грузинских НПО, нацеливая их на радикализацию антиправительственной деятельности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250605/gruzija-2021053314.html

лондон

грузия

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), грузия, великобритания, россия, в мире