https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102714.html
СВР: Лондон планирует увеличить финансирование оппозиции в Грузии
СВР: Лондон планирует увеличить финансирование оппозиции в Грузии - РИА Новости, 05.06.2025
СВР: Лондон планирует увеличить финансирование оппозиции в Грузии
Великобритания собирается значительно увеличить финансирование грузинских оппозиционных НПО, чтобы те радикализировали свою антиправительствтенную деятельность, РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:47:00+03:00
2025-06-05T14:47:00+03:00
2025-06-05T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Великобритания собирается значительно увеличить финансирование грузинских оппозиционных НПО, чтобы те радикализировали свою антиправительствтенную деятельность, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Лондон планирует значительно увеличить финансирование оппозиционных грузинских НПО, нацеливая их на радикализацию антиправительственной деятельности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250605/gruzija-2021053314.html
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лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), грузия, великобритания, россия, в мире
Лондон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Грузия, Великобритания, Россия, В мире
СВР: Лондон планирует увеличить финансирование оппозиции в Грузии
СВР: Лондон значительно увеличит финансирование оппозиционных НПО в Грузии