https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102119.html

В СВР рассказали о "работе" Лондона с грузинской оппозицией

В СВР рассказали о "работе" Лондона с грузинской оппозицией - РИА Новости, 05.06.2025

В СВР рассказали о "работе" Лондона с грузинской оппозицией

Лондон рассчитывает "встряхнуть" грузинскую оппозицию и мобилизовать на новый виток борьбы за отстранение "Грузинской мечты" от власти, сообщили в пресс-бюро... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:45:00+03:00

2025-06-05T14:45:00+03:00

2025-06-05T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лондон рассчитывает "встряхнуть" грузинскую оппозицию и мобилизовать на новый виток борьбы за отстранение "Грузинской мечты" от власти, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."По расчетам Лондона, это должно "встряхнуть" системную политическую оппозицию, придать ей "второе дыхание" и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей "Грузинской мечты" от власти", - говорится в сообщении службы.

https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), грузия, великобритания