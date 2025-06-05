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В СВР рассказали о "работе" Лондона с грузинской оппозицией - РИА Новости, 05.06.2025
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14:45 05.06.2025 (обновлено: 15:02 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102119.html
В СВР рассказали о "работе" Лондона с грузинской оппозицией
В СВР рассказали о "работе" Лондона с грузинской оппозицией - РИА Новости, 05.06.2025
В СВР рассказали о "работе" Лондона с грузинской оппозицией
Лондон рассчитывает "встряхнуть" грузинскую оппозицию и мобилизовать на новый виток борьбы за отстранение "Грузинской мечты" от власти, сообщили в пресс-бюро... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:45:00+03:00
2025-06-05T15:02:00+03:00
в мире
лондон
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
грузия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лондон рассчитывает "встряхнуть" грузинскую оппозицию и мобилизовать на новый виток борьбы за отстранение "Грузинской мечты" от власти, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."По расчетам Лондона, это должно "встряхнуть" системную политическую оппозицию, придать ей "второе дыхание" и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей "Грузинской мечты" от власти", - говорится в сообщении службы.
https://ria.ru/20250605/gruziya-2021102714.html
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в мире, лондон, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), грузия, великобритания
В мире, Лондон, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Грузия, Великобритания
В СВР рассказали о "работе" Лондона с грузинской оппозицией

СВР: Лондон рассчитывает мобилизовать грузинскую оппозицию на новый виток борьбы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастник акции протеста оппозиции в Грузии
Участник акции протеста оппозиции в Грузии - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участник акции протеста оппозиции в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лондон рассчитывает "встряхнуть" грузинскую оппозицию и мобилизовать на новый виток борьбы за отстранение "Грузинской мечты" от власти, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"По расчетам Лондона, это должно "встряхнуть" системную политическую оппозицию, придать ей "второе дыхание" и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей "Грузинской мечты" от власти", - говорится в сообщении службы.
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