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Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году, заявил премьер-министр - РИА Новости, 05.06.2025
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11:36 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/gruzija-2021053314.html
Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году, заявил премьер-министр
Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году, заявил премьер-министр - РИА Новости, 05.06.2025
Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году, заявил премьер-министр
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что страна будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:36:00+03:00
2025-06-05T11:36:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что страна будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие. "Наша цель отражена в Конституции Грузии. Наша цель - стать членом Европейского союза к 2030 году, что вполне возможно, если будет обеспечен справедливый подход. В 2030 году Грузия будет больше всех готова к вступлению в ЕС. Если будет справедливый подход, это обязательно произойдет. Мы надеемся, что подходы в ЕС будут улучшены", - заявил премьер журналистам. Кобахидзе отметил, что на данном этапе грузинская сторона выслушивает лишь грубые и необоснованные заявления со стороны западных партнеров в отношении якобы "антиевропейских" действий правящей партии "Грузинская мечта". Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.
https://ria.ru/20250227/gruziya-2001960410.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году, заявил премьер-министр

Кобахидзе: Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году больше, чем другие

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что страна будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие.
"Наша цель отражена в Конституции Грузии. Наша цель - стать членом Европейского союза к 2030 году, что вполне возможно, если будет обеспечен справедливый подход. В 2030 году Грузия будет больше всех готова к вступлению в ЕС. Если будет справедливый подход, это обязательно произойдет. Мы надеемся, что подходы в ЕС будут улучшены", - заявил премьер журналистам.
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Кобахидзе отметил, что на данном этапе грузинская сторона выслушивает лишь грубые и необоснованные заявления со стороны западных партнеров в отношении якобы "антиевропейских" действий правящей партии "Грузинская мечта".
Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.
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В миреГрузияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
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