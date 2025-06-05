https://ria.ru/20250605/gruzija-2021053314.html

Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году, заявил премьер-министр

Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году, заявил премьер-министр - РИА Новости, 05.06.2025

Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году, заявил премьер-министр

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что страна будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:36:00+03:00

2025-06-05T11:36:00+03:00

2025-06-05T11:36:00+03:00

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что страна будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие. "Наша цель отражена в Конституции Грузии. Наша цель - стать членом Европейского союза к 2030 году, что вполне возможно, если будет обеспечен справедливый подход. В 2030 году Грузия будет больше всех готова к вступлению в ЕС. Если будет справедливый подход, это обязательно произойдет. Мы надеемся, что подходы в ЕС будут улучшены", - заявил премьер журналистам. Кобахидзе отметил, что на данном этапе грузинская сторона выслушивает лишь грубые и необоснованные заявления со стороны западных партнеров в отношении якобы "антиевропейских" действий правящей партии "Грузинская мечта". Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.

https://ria.ru/20250227/gruziya-2001960410.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз