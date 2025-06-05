https://ria.ru/20250605/granitsa-2021098885.html
На границе между Белоруссией и Латвией обнаружили беженца с травмами
На границе между Белоруссией и Латвией обнаружили беженца с травмами - РИА Новости, 05.06.2025
На границе между Белоруссией и Латвией обнаружили беженца с травмами
На границе Белоруссии с Латвией обнаружен беженец с многочисленными травмами, сообщил в четверг белорусский пограничный комитет. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:33:00+03:00
2025-06-05T14:33:00+03:00
2025-06-05T14:36:00+03:00
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МИНСК, 5 июн - РИА Новости. На границе Белоруссии с Латвией обнаружен беженец с многочисленными травмами, сообщил в четверг белорусский пограничный комитет. "Вчера, 4 июня, полоцкие пограничники на границе с Латвией обнаружили мужчину африканской внешности. На теле беженца имелись многочисленные увечья", - говорится в сообщении погранкомитета. Военнослужащие оказали иностранцу первую помощь, а также вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики диагностировали у мужчины инфицированные раны, а также закрытый перелом левой ноги в области колена. "Беженца доставили в Верхнедвинскую центральную районную больницу для дальнейшего лечения", - сообщили пограничники. Белорусские пограничники в последнее время постоянно сообщают о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
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в мире, здоровье - общество, латвия, белоруссия, евросоюз
В мире, Здоровье - Общество, Латвия, Белоруссия, Евросоюз
На границе между Белоруссией и Латвией обнаружили беженца с травмами
На границе Белоруссии с Латвией обнаружен беженец с многочисленными травмами