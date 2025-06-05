https://ria.ru/20250605/gosuslugi-2020999302.html

На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на учебу, заявил Шадаев

На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на учебу, заявил Шадаев - РИА Новости, 05.06.2025

На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на учебу, заявил Шадаев

Оформление налогового вычета на образование на "Госуслугах", как за учебу в России, так и за рубежом, планируется внедрить к концу сентября 2025 года, сообщил... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:34:00+03:00

2025-06-05T04:34:00+03:00

2025-06-05T06:55:00+03:00

экономика

россия

максут шадаев

дмитрий григоренко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Оформление налогового вычета на образование на "Госуслугах", как за учебу в России, так и за рубежом, планируется внедрить к концу сентября 2025 года, сообщил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование, как не только за учебу в России, но и за рубежом", - сказал министр, комментируя внедрение оформления налогового вычета на портале. Кроме того, к тому же времени министерство планирует запустить комплексный сервис с налоговым калькулятором для расчета вычета. Также, добавил он, с ведомствами прорабатывается вопрос расширения в будущем сценариев онлайн-подачи на вычет, например, инвестиционный, на долгосрочные сбережения, доходов от определенных видов деятельности и другие. В ноябре 2024 года в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко заявили РИА Новости, что оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируется внедрить в 2025 году. В декабре 2024 года на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг) была запущена возможность получения социальных вычетов, а также вычетов за недвижимость и проценты по ипотеке. Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России.

https://ria.ru/20241107/vychety-1982338797.html

https://ria.ru/20250403/gosuslugi-2009073995.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, максут шадаев, дмитрий григоренко