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На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на учебу, заявил Шадаев - РИА Новости, 05.06.2025
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04:34 05.06.2025 (обновлено: 06:55 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/gosuslugi-2020999302.html
На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на учебу, заявил Шадаев
На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на учебу, заявил Шадаев - РИА Новости, 05.06.2025
На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на учебу, заявил Шадаев
Оформление налогового вычета на образование на "Госуслугах", как за учебу в России, так и за рубежом, планируется внедрить к концу сентября 2025 года, сообщил... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T04:34:00+03:00
2025-06-05T06:55:00+03:00
экономика
россия
максут шадаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Оформление налогового вычета на образование на "Госуслугах", как за учебу в России, так и за рубежом, планируется внедрить к концу сентября 2025 года, сообщил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование, как не только за учебу в России, но и за рубежом", - сказал министр, комментируя внедрение оформления налогового вычета на портале. Кроме того, к тому же времени министерство планирует запустить комплексный сервис с налоговым калькулятором для расчета вычета. Также, добавил он, с ведомствами прорабатывается вопрос расширения в будущем сценариев онлайн-подачи на вычет, например, инвестиционный, на долгосрочные сбережения, доходов от определенных видов деятельности и другие. В ноябре 2024 года в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко заявили РИА Новости, что оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируется внедрить в 2025 году. В декабре 2024 года на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг) была запущена возможность получения социальных вычетов, а также вычетов за недвижимость и проценты по ипотеке. Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России.
https://ria.ru/20241107/vychety-1982338797.html
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экономика, россия, максут шадаев, дмитрий григоренко
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Дмитрий Григоренко
На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на учебу, заявил Шадаев

Шадаев: налоговый вычет на образование на Госуслугах введут к концу сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Оформление налогового вычета на образование на "Госуслугах", как за учебу в России, так и за рубежом, планируется внедрить к концу сентября 2025 года, сообщил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование, как не только за учебу в России, но и за рубежом", - сказал министр, комментируя внедрение оформления налогового вычета на портале.
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Кроме того, к тому же времени министерство планирует запустить комплексный сервис с налоговым калькулятором для расчета вычета.
Также, добавил он, с ведомствами прорабатывается вопрос расширения в будущем сценариев онлайн-подачи на вычет, например, инвестиционный, на долгосрочные сбережения, доходов от определенных видов деятельности и другие.
В ноябре 2024 года в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко заявили РИА Новости, что оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируется внедрить в 2025 году.
В декабре 2024 года на ЕПГУ (Едином портале государственных услуг) была запущена возможность получения социальных вычетов, а также вычетов за недвижимость и проценты по ипотеке.
Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России.
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ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевДмитрий Григоренко
 
 
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