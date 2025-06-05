https://ria.ru/20250605/gosduma-2021048210.html

В Госдуме назвали теракты на территории России попытками сорвать переговоры

В Госдуме назвали теракты на территории России попытками сорвать переговоры - РИА Новости, 05.06.2025

В Госдуме назвали теракты на территории России попытками сорвать переговоры

Проведение террористических актов на территории России и диверсии в отношении военных объектов со стратегической авиацией направлены на срыв переговоров,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:13:00+03:00

2025-06-05T11:13:00+03:00

2025-06-05T11:18:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Проведение террористических актов на территории России и диверсии в отношении военных объектов со стратегической авиацией направлены на срыв переговоров, Владимиру Зеленскому в действиях украинского режима отказало чувство меры, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. "Ясно, особенно после заявлений господина Зеленского, что Украина изо всех сил пытается во-первых затянуть эти переговоры, потому что, как сказал вчера наш президент, мир для них страшнее, чем война. А во-вторых, они при этом пытаются исхитриться, чтобы возложить ответственность на Россию. Как всегда бывает с плохим художником, чувство меры Киев подвело. Потому что атаки на стратегическую авиацию и особенно вопиющие теракты против гражданского населения предоставили возможность РФ заявить то, что вчера заявил президент (России Владимир Путин - ред.)... Мы не выходим из переговоров. Это Зеленский заявил, что он не видит смысла в переговорах. И здесь он тоже поторопился, показав себя в истинном свете" , - сказал Затулин. По сути, как отметил собеседник агентства, Украина своими диверсиями влезла в вопросы стратегического равновесия" между Россией и США, Киев намеренно сделал это к моменту начала переговоров. Эксперт выразил уверенность, что ответ на произошедшее обязательно будет. В среду президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Он подчеркнул, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между РФ и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса. Комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, Путин задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.

https://ria.ru/20250605/putin-2020987850.html

https://ria.ru/20250605/dubinskiy-2021028808.html

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россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, константин затулин, госдума рф, происшествия