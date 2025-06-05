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В ГД предложили ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов - РИА Новости, 05.06.2025
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09:08 05.06.2025 (обновлено: 11:26 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/gosduma-2021018695.html
В ГД предложили ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов
В ГД предложили ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов - РИА Новости, 05.06.2025
В ГД предложили ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с идеей ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:08:00+03:00
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общество
белоруссия
россия
госдума рф
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с идеей ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов.Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Соцфонда Сергею Чиркову. "Так, для лиц, имеющих РВП, вид на жительство, а также для граждан стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая временно пребывающих в России и работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам, предлагается: больничные листы оплачивать при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА НовостиКроме того, депутат предлагает давать право на выплаты по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет только тем иностранцам, у которых есть минимальный страховой стаж не менее года. Эти изменения не должны касаться граждан Белоруссии, добавил Нилов.На этой неделе депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство законопроект, предлагающий отменить для мигрантов пенсии по старости.
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общество, белоруссия, россия, госдума рф, евразийский экономический союз
Общество, Белоруссия, Россия, Госдума РФ, Евразийский экономический союз
В ГД предложили ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов

Депутат Нилов предложил ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с идеей ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов.
Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Соцфонда Сергею Чиркову.
"Так, для лиц, имеющих РВП, вид на жительство, а также для граждан стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая временно пребывающих в России и работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам, предлагается: больничные листы оплачивать при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости
Кроме того, депутат предлагает давать право на выплаты по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет только тем иностранцам, у которых есть минимальный страховой стаж не менее года.
Эти изменения не должны касаться граждан Белоруссии, добавил Нилов.
На этой неделе депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство законопроект, предлагающий отменить для мигрантов пенсии по старости.
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ОбществоБелоруссияРоссияГосдума РФЕвразийский экономический союз
 
 
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