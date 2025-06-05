https://ria.ru/20250605/gosduma-2021018695.html

В ГД предложили ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов

В ГД предложили ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов - РИА Новости, 05.06.2025

В ГД предложили ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с идеей ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:08:00+03:00

2025-06-05T09:08:00+03:00

2025-06-05T11:26:00+03:00

общество

белоруссия

россия

госдума рф

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с идеей ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов.Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Соцфонда Сергею Чиркову. "Так, для лиц, имеющих РВП, вид на жительство, а также для граждан стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая временно пребывающих в России и работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам, предлагается: больничные листы оплачивать при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА НовостиКроме того, депутат предлагает давать право на выплаты по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет только тем иностранцам, у которых есть минимальный страховой стаж не менее года. Эти изменения не должны касаться граждан Белоруссии, добавил Нилов.На этой неделе депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство законопроект, предлагающий отменить для мигрантов пенсии по старости.

https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html

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общество, белоруссия, россия, госдума рф, евразийский экономический союз