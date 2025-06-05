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В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН - РИА Новости, 05.06.2025
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02:54 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/gosduma-2020995514.html
В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН
В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН - РИА Новости, 05.06.2025
В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН
В России с 1 сентября в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, что позволит... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:54:00+03:00
2025-06-05T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В России с 1 сентября в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, что позволит сделать сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными, рассказал РИА Новости зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. "С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, который вносит значимые изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно новым положениям, в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи, в том числе бывших, собственника жилого помещения, если за ними сохраняется право пользования этим жильём. Он направлен в первую очередь на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными, безопасными и понятными", - сказал Аксененко. По его словам, ранее данную информацию можно было получить только со слов продавца и при его желании об этом говорить, что создавало риски для покупателей недвижимости, которые могли столкнуться с неожиданными "обременениями" после приобретения жилья. "Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту. Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения", - отметил он. Аксененко добавил, что сведения о членах семьи, имеющих право пользования жилым помещением, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника жилья, самого лица, обладающего таким правом, или на основании судебного решения. "Покупатели смогут заранее узнать о наличии лиц с правом проживания в приобретаемой квартире, что позволит избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определённость. А лица, которые имеют право на проживание в продаваемом жилье, будут защищены в случае внезапной продажи имущества, о которой их не предупредили. Внесение соответствующих сведений в ЕГРН обеспечит баланс интересов всех участников рынка недвижимости и повысит доверие к системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество", - заключил он.
https://ria.ru/20240927/kvartira-1974976978.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новых правилах ведения ЕГРН

Депутат Аксененко рассказал об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

© РИА Новости / Антон ДенисовНедвижимость
Недвижимость - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Недвижимость. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В России с 1 сентября в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, что позволит сделать сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными, рассказал РИА Новости зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, который вносит значимые изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно новым положениям, в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи, в том числе бывших, собственника жилого помещения, если за ними сохраняется право пользования этим жильём. Он направлен в первую очередь на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными, безопасными и понятными", - сказал Аксененко.
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По его словам, ранее данную информацию можно было получить только со слов продавца и при его желании об этом говорить, что создавало риски для покупателей недвижимости, которые могли столкнуться с неожиданными "обременениями" после приобретения жилья.
«
"Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту. Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения", - отметил он.
Аксененко добавил, что сведения о членах семьи, имеющих право пользования жилым помещением, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника жилья, самого лица, обладающего таким правом, или на основании судебного решения.
"Покупатели смогут заранее узнать о наличии лиц с правом проживания в приобретаемой квартире, что позволит избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определённость. А лица, которые имеют право на проживание в продаваемом жилье, будут защищены в случае внезапной продажи имущества, о которой их не предупредили. Внесение соответствующих сведений в ЕГРН обеспечит баланс интересов всех участников рынка недвижимости и повысит доверие к системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество", - заключил он.
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