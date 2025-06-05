https://ria.ru/20250605/gaza-2021075283.html

JP: Израиль не допустит судно с Гретой Тунберг на борту в сектор Газа

JP: Израиль не допустит судно с Гретой Тунберг на борту в сектор Газа - РИА Новости, 05.06.2025

JP: Израиль не допустит судно с Гретой Тунберг на борту в сектор Газа

Израиль не позволит шведской экоактивистке Грете Тунберг попасть в сектор Газа на борту гуманитарного судна "Мадлен", сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:01:00+03:00

2025-06-05T13:01:00+03:00

2025-06-05T13:01:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Израиль не позволит шведской экоактивистке Грете Тунберг попасть в сектор Газа на борту гуманитарного судна "Мадлен", сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской армии. В конце мая французский депутат Европарламента Рима Хасан сообщала, что Тунберг планирует посетить с гуманитарной миссией сектор Газа, несмотря на его блокаду Израилем. Судно "Мадлен", на котором находится Тунберг, относится к "Флотилии свободы", которая занимается доставкой помощи в полуэксклав. "ЦАХАЛ (армия Израиля - ред.) решил, что судно "Мадлен", которое следует в Газу с 12 пропалестинскими активистами на борту, включая экоактивистку Грету Тунберг, не получит разрешение приблизиться или причалить к сектору Газа", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что прибытие судна ожидается примерно через неделю. Издание подчеркивает, что Израиль решил не пускать судно, чтобы избежать прорыва морской блокады сектора Газа, а если бы он разрешил судну причалить, то его экипаж оказался бы "заперт" в Газе. Ранее, как пишет Jerusalem Post, экипаж судна заметил беспилотник, который кружил над ним, и обратился к международному сообществу с просьбой о защите. В начале мая пресс-атташе "Флотилии свободы" Ясемин Аджар сообщала, что одно из судов флотилии подавало сигнал бедствия у берегов Мальты после предполагаемой атаки БПЛА.

https://ria.ru/20250605/gaza-2021046365.html

https://ria.ru/20250604/konflikt-1915630213.html

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Ольга Фомченкова

в мире, космос - риа наука, израиль, рим, мальта, грета тунберг, флотилия свободы, европарламент