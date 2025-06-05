https://ria.ru/20250605/gaza-2021046365.html

В ООН назвали новую систему получения гумпомощи в Газе смертельной ловушкой

В ООН назвали новую систему получения гумпомощи в Газе смертельной ловушкой - РИА Новости, 05.06.2025

В ООН назвали новую систему получения гумпомощи в Газе смертельной ловушкой

Для жителей Газы, измученных полутора годами войны, разрухи, блокады и голода, поход за гуманитарной помощью стал смертельно опасной лотереей, сообщают... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:07:00+03:00

2025-06-05T11:07:00+03:00

2025-06-05T11:07:00+03:00

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ГАЗА, 5 июн - РИА Новости. Для жителей Газы, измученных полутора годами войны, разрухи, блокады и голода, поход за гуманитарной помощью стал смертельно опасной лотереей, сообщают корреспонденты РИА Новости. Сотни палестинцев, ушедших на поиски еды, в панике бегут назад с пустыми руками, взмыленные ослы тянут повозки, где вместо долгожданных мешков с мукой лежат раненые, на пыльном горизонте из-за руин возникает махина израильского танка - такие события происходят в секторе Газа почти каждый день. Более ста палестинцев погибли у распределительных пунктов за неделю с их открытия по инициативе Израиля и США. Те отказались от сотрудничества со структурами ООН с их отлаженной и разветвленной системой поддержки населения и доверили миссию только что созданному частному американскому фонду GHF. В практически ежедневных инцидентах со стрельбой, грабежах и беспорядках израильские и палестинские власти обычно винят друг друга. Очевидцы рассказывают, что стреляли по ним израильтяне. "Голод - вот, что нами движет. Мы мирные люди, оружия у нас нет, ни к каким палестинским группировкам мы не относимся. Когда мы пришли туда, по нам стали стрелять танки и дроны", - говорит РИА Новости молодой человек, бежавший вместе с толпой. В тот раз израильтяне признали, что стреляли они, но оправдались тем, что палестинцы якобы отклонились от определенных им маршрутов и опасно приблизились к позициям военных. Командование пообещало провести расследование, а американский фонд на неопределенное время приостановил раздачу продовольствия. Если в довоенном прошлом распределительные пункты работали повсеместно по графику и спискам, то теперь неорганизованные толпы идут десятки километров по разоренным войной районам, дерутся друг с другом, растаскивают запасы по праву сильного, говорят критики нововведений. Так, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Ладзарини назвал новую систему "смертельной ловушкой" и призвал израильтян вернуться к сотрудничеству с его структурой. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с исламистами из ХАМАС, против которых ведется военная операция, и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход боевиков. Через новый фонд палестинцы получили уже семь миллионов продовольственных пайков, несмотря на все попытки ХАМАС саботировать его работу, утверждают израильтяне.

https://ria.ru/20250604/ssha-2020982475.html

https://ria.ru/20250530/smi-2019902435.html

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в мире, израиль, сша, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году