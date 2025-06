https://ria.ru/20250605/gaz-2021111955.html

Американский инвестор сделал неожиданное заявление о ЕС и российском газе

Американский инвестор сделал неожиданное заявление о ЕС и российском газе

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Европейские страны, несмотря на политику отказа от российского газа, в конечном итоге поймут, что нуждаются в нем, заявил американский инвестор Стивен Линч в интервью The New York Times."Когда они решат, что им нужен газ из России — а они решат, — мы будем готовы. В конце концов европейские лидеры изменят свою позицию", — отметил он.Немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее в июне заявлял, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток — 2" не был запущен.В прошлом году газета The Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток — 2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream AG. В мае суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о заинтересованности Линча в покупке "Северного потока — 2", заявлял, что в Кремле не слышали о желании "Газпрома" выставить на продажу газопровод и отдавать его в руки США.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Одна ветка "Северного потока — 2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявил ранее Владимир Путин. Власти России неоднократно заявляли о готовности Москвы возобновить поставки голубого топлива по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей.

