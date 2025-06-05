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Американский инвестор сделал неожиданное заявление о ЕС и российском газе - РИА Новости, 05.06.2025
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15:22 05.06.2025 (обновлено: 16:25 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/gaz-2021111955.html
Американский инвестор сделал неожиданное заявление о ЕС и российском газе
Американский инвестор сделал неожиданное заявление о ЕС и российском газе - РИА Новости, 05.06.2025
Американский инвестор сделал неожиданное заявление о ЕС и российском газе
Европейские страны, несмотря на политику отказа от российского газа, в конечном итоге поймут, что нуждаются в нем, заявил американский инвестор Стивен Линч в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:22:00+03:00
2025-06-05T16:25:00+03:00
экономика
россия
германия
евросоюз
северный поток — 2
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Европейские страны, несмотря на политику отказа от российского газа, в конечном итоге поймут, что нуждаются в нем, заявил американский инвестор Стивен Линч в интервью The New York Times."Когда они решат, что им нужен газ из России — а они решат, — мы будем готовы. В конце концов европейские лидеры изменят свою позицию", — отметил он.Немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее в июне заявлял, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток — 2" не был запущен.В прошлом году газета The Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток — 2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream AG. В мае суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о заинтересованности Линча в покупке "Северного потока — 2", заявлял, что в Кремле не слышали о желании "Газпрома" выставить на продажу газопровод и отдавать его в руки США.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Одна ветка "Северного потока — 2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявил ранее Владимир Путин. Власти России неоднократно заявляли о готовности Москвы возобновить поставки голубого топлива по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей.
https://ria.ru/20250602/merts-2020469114.html
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экономика, россия, германия, евросоюз, северный поток — 2, владимир путин, в мире
Экономика, Россия, Германия, Евросоюз, Северный поток — 2, Владимир Путин, В мире
Американский инвестор сделал неожиданное заявление о ЕС и российском газе

Инвестор Линч: Европа пересмотрит свое отношение к российскому газу

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Европейские страны, несмотря на политику отказа от российского газа, в конечном итоге поймут, что нуждаются в нем, заявил американский инвестор Стивен Линч в интервью The New York Times.
"Когда они решат, что им нужен газ из России — а они решат, — мы будем готовы. В конце концов европейские лидеры изменят свою позицию", — отметил он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Самоубийство ЕС": в Британии набросились на Мерца из-за "Северного потока"
2 июня, 14:56
Немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее в июне заявлял, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток — 2" не был запущен.
В прошлом году газета The Wall Street Journal сообщила, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток — 2" в случае его выставления на аукцион в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream AG. В мае суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о заинтересованности Линча в покупке "Северного потока — 2", заявлял, что в Кремле не слышали о желании "Газпрома" выставить на продажу газопровод и отдавать его в руки США.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Одна ветка "Северного потока — 2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявил ранее Владимир Путин. Власти России неоднократно заявляли о готовности Москвы возобновить поставки голубого топлива по уцелевшей ветке, однако перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей.
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции, 28 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Мерц пригрозил сделать все, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен
28 мая, 14:57
 
ЭкономикаРоссияГерманияЕвросоюзСеверный поток — 2Владимир ПутинВ мире
 
 
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