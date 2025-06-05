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ФСБ сообщила о попытке подрыва ж/д путей в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025
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13:22 05.06.2025 (обновлено: 13:26 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/fsb-2021081056.html
ФСБ сообщила о попытке подрыва ж/д путей в Воронежской области
ФСБ сообщила о попытке подрыва ж/д путей в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025
ФСБ сообщила о попытке подрыва ж/д путей в Воронежской области
В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:22:00+03:00
2025-06-05T13:26:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воронежская область
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, предотвращено повреждение поезда, что помогло избежать человеческих жертв.Все обстоятельства произошедшего расследуются, проводится осмотр места происшествия, уточнили в ФСБ, добавив, что по имеющимся первым признакам есть все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм".
https://ria.ru/20250605/kiev-2021067586.html
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежская область, россия
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воронежская область, Россия
ФСБ сообщила о попытке подрыва ж/д путей в Воронежской области

ФСБ: при подрыве устройства на ж/д в Воронежской области был поврежден путь

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Кремле назвали взрыв поезда в Брянской области терроризмом
12:43
Отмечается, что в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, предотвращено повреждение поезда, что помогло избежать человеческих жертв.
Все обстоятельства произошедшего расследуются, проводится осмотр места происшествия, уточнили в ФСБ, добавив, что по имеющимся первым признакам есть все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм".
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воронежская областьРоссия
 
 
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