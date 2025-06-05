https://ria.ru/20250605/fsb-2021081056.html

ФСБ сообщила о попытке подрыва ж/д путей в Воронежской области

ФСБ сообщила о попытке подрыва ж/д путей в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025

ФСБ сообщила о попытке подрыва ж/д путей в Воронежской области

В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:22:00+03:00

2025-06-05T13:22:00+03:00

2025-06-05T13:26:00+03:00

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воронежская область

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, предотвращено повреждение поезда, что помогло избежать человеческих жертв.Все обстоятельства произошедшего расследуются, проводится осмотр места происшествия, уточнили в ФСБ, добавив, что по имеющимся первым признакам есть все основания возбуждения уголовного дела по статье "терроризм".

https://ria.ru/20250605/kiev-2021067586.html

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежская область, россия