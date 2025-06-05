Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские спецслужбы разоблачили НПО Британский совет и Oxford Russia Fund, занимавшиеся подрывной работой по указке Лондона.
Основные детали — в материале РИА Новости:
- Великобритания — основной источник большинства мировых кризисов;
- Генпрокуратура на основе материалов ФСБ признала Британский совет нежелательной организацией в России;
- спецслужба считает ее основным инструментом влияния Лондона;
- организацию используют в проектах, направленных на подрыв суверенитета государств;
- Британский совет участвовал в секретных операциях и добывал сведения о ситуации в новых регионах и дислокации военных;
- значимость НПО как инструмента влияния Лондона столь высока, что ее интересы продвигает вся государственная машина Британии;
- не исключено, что Британский совет после признания нежелательной организацией будет использовать россиян втемную;
- организация продолжала подрывную работу из других государств после закрытия отделения в России;
- ФСБ рекомендует дружественным странам пресечь у себя работу НПО;
- государства, допускающие у себя работу таких структур, рискуют потерять контроль над социально-политическими процессами;
- также разоблачена подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России;
- ФСБ выявила преподавателей вузов в Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях, которые сотрудничали с Лондоном в ущерб нацбезопасности;
- они распространяли литературу и пособия, пропагандирующие поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ*-ценностей;
- Британия рассматривает ученых в России как самый перспективный объект для своего влияния.
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Подрывная работа Лондона
В феврале прошлого года ФСБ установила, что Британский cовет занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев.
Официально Британский совет называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в ФСБ.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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