https://ria.ru/20250605/fsb-2021016244.html

Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО

Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО - РИА Новости, 05.06.2025

Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО

Российские спецслужбы разоблачили НПО Британский совет и Oxford Russia Fund, занимавшиеся подрывной работой по указке Лондона. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:46:00+03:00

2025-06-05T08:46:00+03:00

2025-06-05T12:00:00+03:00

лондон

россия

великобритания

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские спецслужбы разоблачили НПО Британский совет и Oxford Russia Fund, занимавшиеся подрывной работой по указке Лондона.Основные детали — в материале РИА Новости:Подрывная работа ЛондонаВ феврале прошлого года ФСБ установила, что Британский cовет занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев.Официально Британский совет называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в ФСБ.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250311/shpionazh-2004219290.html

https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html

лондон

россия

великобритания

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2025

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Заявление ФСБ о роли Британии в мировых кризисах Британия является основным источником мировых кризисов, провокатором и поджигателем войн, заявили в ФСБ. Ведущую роль в зарубежных стратегических операциях отведена "Британскому совету", подчеркнули в ведомстве. 2025-06-05T08:46 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, россия, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф