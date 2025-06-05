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Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО - РИА Новости, 05.06.2025
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08:46 05.06.2025 (обновлено: 12:00 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/fsb-2021016244.html
Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО
Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО - РИА Новости, 05.06.2025
Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО
Российские спецслужбы разоблачили НПО Британский совет и Oxford Russia Fund, занимавшиеся подрывной работой по указке Лондона. РИА Новости, 05.06.2025
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лондон
россия
великобритания
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские спецслужбы разоблачили НПО Британский совет и Oxford Russia Fund, занимавшиеся подрывной работой по указке Лондона.Основные детали — в материале РИА Новости:Подрывная работа ЛондонаВ феврале прошлого года ФСБ установила, что Британский cовет занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев.Официально Британский совет называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в ФСБ.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250311/shpionazh-2004219290.html
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лондон
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Заявление ФСБ о роли Британии в мировых кризисах
Британия является основным источником мировых кризисов, провокатором и поджигателем войн, заявили в ФСБ. Ведущую роль в зарубежных стратегических операциях отведена "Британскому совету", подчеркнули в ведомстве.
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лондон, россия, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф
Лондон, Россия, Великобритания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ

Российские спецслужбы разоблачили подрывную деятельность британских НПО

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские спецслужбы разоблачили НПО Британский совет и Oxford Russia Fund, занимавшиеся подрывной работой по указке Лондона.
Основные детали — в материале РИА Новости:
  • Великобритания — основной источник большинства мировых кризисов;
  • Генпрокуратура на основе материалов ФСБ признала Британский совет нежелательной организацией в России;
  • спецслужба считает ее основным инструментом влияния Лондона;
  • организацию используют в проектах, направленных на подрыв суверенитета государств;
  • Британский совет участвовал в секретных операциях и добывал сведения о ситуации в новых регионах и дислокации военных;
  • значимость НПО как инструмента влияния Лондона столь высока, что ее интересы продвигает вся государственная машина Британии;
  • не исключено, что Британский совет после признания нежелательной организацией будет использовать россиян втемную;
  • организация продолжала подрывную работу из других государств после закрытия отделения в России;
  • ФСБ рекомендует дружественным странам пресечь у себя работу НПО;
  • государства, допускающие у себя работу таких структур, рискуют потерять контроль над социально-политическими процессами;
  • также разоблачена подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России;
  • ФСБ выявила преподавателей вузов в Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях, которые сотрудничали с Лондоном в ущерб нацбезопасности;
  • они распространяли литературу и пособия, пропагандирующие поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ*-ценностей;
  • Британия рассматривает ученых в России как самый перспективный объект для своего влияния.
Майкл Скиннер - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Британский шпион с женой изучали анализ разведданных
11 марта, 06:21

Подрывная работа Лондона

В феврале прошлого года ФСБ установила, что Британский cовет занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев.
Официально Британский совет называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в ФСБ.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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ЛондонРоссияВеликобританияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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