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"Британский совет" занимался подрывной работой после закрытия в России - РИА Новости, 05.06.2025
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08:31 05.06.2025 (обновлено: 09:00 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/fsb-2021014628.html
"Британский совет" занимался подрывной работой после закрытия в России
"Британский совет" занимался подрывной работой после закрытия в России - РИА Новости, 05.06.2025
"Британский совет" занимался подрывной работой после закрытия в России
Несмотря на то, что отделение неправительственной организации "Британский Совет" в РФ было закрыто, БС продолжал подрывную работу с позиций других стран,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:31:00+03:00
2025-06-05T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Несмотря на то, что отделение неправительственной организации "Британский Совет" в РФ было закрыто, БС продолжал подрывную работу с позиций других стран, сообщили в ФСБ России."Несмотря на то, что российское отделение "Британского Совета" в принудительном порядке было закрыто, Совет продолжал подрывную работу с позиций других государств, вовлекая наших соотечественников в свои проекты, а также надеясь вернуться в Россию после того, как, по выражению англичан, "уляжется пыль", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, общество, генеральная прокуратура рф, лондон, великобритания
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Общество, Генеральная прокуратура РФ, Лондон, Великобритания
"Британский совет" занимался подрывной работой после закрытия в России

ФСБ: "Британский совет" занимался подрывной работой после закрытия в России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Несмотря на то, что отделение неправительственной организации "Британский Совет" в РФ было закрыто, БС продолжал подрывную работу с позиций других стран, сообщили в ФСБ России.
"Несмотря на то, что российское отделение "Британского Совета" в принудительном порядке было закрыто, Совет продолжал подрывную работу с позиций других государств, вовлекая наших соотечественников в свои проекты, а также надеясь вернуться в Россию после того, как, по выражению англичан, "уляжется пыль", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ФСБ оценила значимость "Британского совета" как инструмента влияния Лондона
08:44
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияОбществоГенеральная прокуратура РФЛондонВеликобритания
 
 
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